Motor Lublin może stracić bramkarza. Chce go nie tylko Legia

17:21, 29. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Ivan Brkić z Motoru Lublin staje się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Poza Legią Warszawa bramkarza chcą także kolejne kluby, o czym donosi serwis "Nogometne-vijesti.hr".

Brkić latem odejdzie z Motoru Lublin

Motor Lublin w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie trzeba powiedzieć, że jest to sporym zaskoczeniem, szczególnie w kontekście niewielkich wzmocnień, których klub dokonywał czy to latem, czy zimą. Dlatego też obecna 9. lokata w tabeli PKO Ekstraklasy musi być odczytywana jako sukces. Ambicje w Lublinie są jednak większe, więc być może w przyszłym sezonie zespół czeka walka o europejskie puchary?

Aby tak się jednak stało konieczne są nie tylko nowe twarze w kadrze Motoru, ale i utrzymanie najważniejszych zawodników z obecnej. O to łatwo jednak nie będzie. Według informacji przekazanych przez serwis „Nogometne-vijesti.hr”, Ivan Brkić, a więc bramkarz Lublinian, znalazł się na celowniku kilku zagranicznych klubów. Nie ma jednak konkretów w tej sprawie. Wcześniej jednak „Piłka Nożna” pisała o zainteresowaniu ze strony Legii Warszawa.

Ivan Brkić w tym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań, w których sześć razy zachował czyste konto. Od spotkania z GKS-em Katowice jest jednak kontuzjowany i najpewniej w tym sezonie już nie wróci do gry. Łącznie dla Motoru Lublin ten 30-letni Chorwat rozegrał 37 meczy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro. Obecna umowa wygasa wraz z końcem sezonu.

