Pietuszewski wart jeszcze więcej?! Kluczowa decyzja FC Porto

Oskar Pietuszewski zachwyca, a FC Porto chce się zabezpieczyć. "A Bola" informuje, że klub będzie negocjował warunki nowego kontraktu z Polakiem. Planuje zwiększyć klauzulę wykupu.

Pietuszewski za 60 mln euro? Porto uważa, że to za mało

Oskar Pietuszewski w styczniu zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Ten ruch zdawał się być ryzykowny, ale 17-latek bardzo szybko udowodnił, że jest gotowy do gry na wyższym poziomie. Od samego początku swojej przygody w Portugalii zachwyca, co pomogło mu również zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. Jego bilans w nowym klubie wynosi trzy bramki oraz cztery asysty w 15 występach.

Nie może więc dziwić, że zainteresowanie Pietuszewskim stale rośnie, a kolejni europejscy giganci umieszczają jego nazwisko na swoich listach życzeń. FC Porto również dostrzega błyskawiczne tempo rozwoju młodego skrzydłowego, dlatego pragnie zabezpieczyć się przed jego przyszłym transferem. Obecnie Pietuszewski ma ważną umowę do połowy 2029 roku. Znajduje się w niej klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro.

Kiedy Pietuszewski skończy osiemnaście lat, wówczas będzie mógł przedłużyć kontrakt do 2031 roku. To jeszcze nie wszystko, bowiem FC Porto planuje negocjacje z jego agentem w sprawie warunków. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia polskiego skrzydłowego, jak i kwoty wykupu, która ma zostać zwiększona.

Pietuszewski cieszy się zainteresowaniem najbogatszych klubów w Europie. Jeśli w przyszłości dojdzie do jego transferu, FC Porto liczy na jak największy zarobek. Wycena w postaci 60 milionów euro zdaje się być już zbyt niska, biorąc pod uwagę olbrzymi talent 17-latka.