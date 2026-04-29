Media: Lewandowski podąży drogą Ronaldo?! Oddala się od Barcelony

Robert Lewandowski zbliża się do kluczowej decyzji ws. przyszłości. Najprawdopodobniej opuści Barcelonę, ale kierunek przeprowadzki jest nieznany. Cadena SER przedstawia sensacyjne informacje dotyczące jego planów. Mają być ściśle powiązane z grą dla reprezentacji Polski.

Lewandowski opuści Europę? Priorytetem ma być reprezentacja Polski

Robert Lewandowski jest o krok od opuszczenia Barcelony. Jego kontrakt wygasa latem, a szanse na przedłużenie maleją z każdym tygodniem. Klub byłby skłonny zatrzymać go na jeszcze jeden sezon, ale wyłącznie w przypadku pełnienia roli głębokiego rezerwowego oraz zaakceptowania znacznie gorszych warunków finansowych. Polakowi ta propozycja nieszczególnie przypada do gustu, dlatego rozważa inne opcje, a takich nie brakuje. Media łączyły go dotąd z klubami z Turcji, Włoch, Arabii Saudyjskiej czy Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że Lewandowskiego kusi wizja dalszej gry na najwyższym poziomie, ale Cadena SER podaje nowe, sensacyjne doniesienia w jego sprawie.

Według tego źródła, Lewandowskiego skłania się bardziej ku opuszczeniu Europy i podjęciu wyzwania w egzotycznej lidze – mowa tu właśnie o Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Jego plan zakłada bowiem dalszą grę dla reprezentacji Polski, z której nie zamierza rezygnować po nieudanej walce o wyjazd na mistrzostwa świata.

Lewandowski uważa, że w przypadku dołączenia do ekipy spoza Europy, mógłby grać na niższym poziomie intensywności, a co za tym idzie – zmniejszyłby obciążenia i mógłby lepiej prezentować się na zgrupowaniach kadry. Podążyłby więc bezpośrednio drogą Cristiano Ronaldo, który do Al-Nassr dołączył na początku 2023 roku, a niebawem będzie występował dla reprezentacji Portugalii podczas mundialu w Ameryce Północnej.