Man United poluje na lewego obrońcę. W grze 50 mln euro

Ferdi Kadioglu w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United szykuje się do kolejnego intensywnego lata. Po tym, jak w ubiegłym roku klub wydał ponad 200 milionów euro na wzmocnienie ofensywy, teraz priorytety zaczynają się zmieniać. Na Old Trafford trafili wówczas m.in. Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo oraz Matheus Cunha.

Obecnie jednak w klubie planowane są poważne zmiany w środku pola. Casemiro zbliża się do końca swojej przygody z Manchesterem United, a przyszłość Manueal Ugarte również stoi pod znakiem zapytania. To sprawia, że wzmocnienie środka pola staje się jednym z głównych celów transferowych klubu.

W tle pozostaje także kwestia obsady ławki trenerskiej. Coraz częściej mówi się, że Michael Carrick może otrzymać szansę na stałe prowadzenie zespołu. Decyzja miałaby bezpośredni wpływ na strategię transferową. W klubie analizuje się również sytuację na lewej stronie defensywy.

W tym kontekście na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Ferdi Kadioglu z Brighton & Hove Albion. 26-letni defensor jest ceniony za swoją wszechstronność. Reprezentant Turcji może występować zarówno na lewej, jak i prawej stronie obrony, a także jako wahadłowy.

Kadioglu wyceniany jest na około 50 milionów euro. W obecnym sezonie lewy defensor rozegrał 38 spotkań, a w meczu 34. kolejki przeciwko Chelsea wpisał się na listę strzelców. Zawodnik ma także na koncie występy w barwach Fenerbahce czy NEC Nijmegen.