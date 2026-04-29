Gwiazdor Lechii Gdańsk na celowniku Szachtara Donieck. To byłaby wielka strata

15:59, 29. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Ivan Żelizko znalazł się na liście życzeń Szachtara Donieck. Ukraiński gigant bacznie obserwuje pomocnika Lechii Gdańsk, o czym donosi serwis "Sport.ua".

Lechia Gdańsk w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie trzeba przyznać, że zaskakująco dobrze. Przed startem kampanii wielu skazywało drużynę z Trójmiasta na walkę o utrzymanie do ostatniej kolejki. Tymczasem w tabeli PKO Ekstraklasy lokują się na 11. miejscu z dorobkiem 38 oczek. Gdyby dodać do tego pięć odjętych punktów, ekipa Johna Carvera byłaby w grze o europejskie puchary.

W dobrych wynikach Gdańszczan wiele zasługi mają piłkarze, którzy w kilku przypadkach prezentują w tym sezonie wyborną formę. Jednym z nich jest Ivan Żelizko. Defensywny pomocnik Lechii jest kluczowym ogniwem środka pola i do spółki z Tomasem Bobckiem gwiazdą drużyny. Nie może więc dziwić, że spoglądają na niego mocniejsze kluby. Według informacji przekazanych przez serwis „Sport.ua”, Żelizko znalazł się na celowniku Szachtara Donieck.

Ivan Żelizko w tym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań i zdobył w nich aż sześć goli oraz zanotował siedem asyst. To wręcz doskonały bilans jak na defensywnego pomocnika. 25-letni Ukrainiec łącznie dla klubu z Trójmiasta wystąpił w 84 meczach i 12-krotnie trafiał do siatki rywali oraz dziewięć razy zaliczył ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na trzy miliony euro.

