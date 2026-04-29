Mourinho zaskoczył ws. Realu Madryt. Wskazał swój cel

"Moim następnym celem jest wprowadzenie Benfiki do Ligi Mistrzów. To jedyna rzecz, o której myślę" - przyznał Jose Mourinho na konferencji prasowej cytowany przez Fabrizio Romano. Ostatnio jednak coraz głośniej o rozmowach z Realem Madryt.

Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho zapewnia, że skupia się tylko na Benfice

Jose Mourinho wymieniany jest od jakiegoś czasu jako jeden z głównych kandydatów do objęcia zespołu Realu Madryt od nowego sezonu. Portugalczyk to doskonale znane w stolicy Hiszpanii nazwisko, nie może więc dziwić, że wysoko stoją jego akcje. Szczególnie, że bezpośrednim zwolennikiem jego zatrudnienia ma być sam Florentino Perez. Prezydent klubu od kilku dni ma nawet już rozmawiać na temat warunków kontraktowych szkoleniowca.

Tymczasem sam The Special One zachowuje kamienną twarz i unika jednoznacznych deklaracji ws. dołączenia do Królewskich. To z pewnością w sporej części z powodu obecnego kontraktu w zespole Benfiki Lizbona, którą prowadzi od tej kampanii. Na ostatniej konferencji prasowej Jose Mourinho przyznał, że obecnie skupia się na wprowadzeniu zespołu do Ligi Mistrzów. Wszystko inne nie ma dla niego znaczenia. Można jednak przypuszczać, że znany z medialnej gry szkoleniowiec, tylko droczy się ze środowiskiem, a w tle faktycznie toczą się rozmowy.

– Moim następnym celem jest wprowadzenie Benfiki do Ligi Mistrzów. Jeśli wygramy następne trzy mecze, będziemy grać w największym europejskim rozgrywkach. To jedyna rzecz, o której myślę – przyznał Jose Mourinho na konferencji prasowej cytowany przez Fabrizio Romano.

