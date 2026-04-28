Legia szuka następcy Tobiasza. Kandydatem bramkarz z Ekstraklasy

11:05, 28. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Paweł Gołaszewski / Piłka Nożna

Kacper Tobiasz niemal na pewno opuści Legię Warszawa po aktualnym sezonie. Jego następcą może zostać Ivan Brkić - podaje Paweł Gołaszewski z tygodnika Piłka Nożna.

Kacper Tobiasz
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Ivan Brkić na radarze Legii Warszawa

Kontrakt łączący Kacpra Tobiasza z Legią Warszawa obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że strony ostatecznie nie przedłużą współpracy, co oznacza, iż 23-letni bramkarz może opuścić ekipę Wojskowych już podczas letniego okienka transferowego. Mierzący 191 centymetrów golkiper chce spróbować nowego wyzwania, zwłaszcza że w ostatnim czasie stracił miejsce w wyjściowej jedenastce stołecznego zespołu. Legia musi więc przygotować się na możliwe zmiany w bramce.

Warszawski klub najprawdopodobniej będzie zmuszony zakontraktować następcę Tobiasza. Jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika „Piłka Nożna”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Łazienkowską jest Ivan Brkić z Motoru Lublin. Umowa chorwackiego bramkarza wygasa po zakończeniu aktualnego sezonu, dlatego Legia mogłaby sprowadzić go bez kwoty odstępnego, co jest okazją rynkową. 30-letni zawodnik wciąż nie porozumiał się ze swoim obecnym pracodawcą w sprawie nowego kontraktu.

Brkić, który w ekipie Wojskowych walczyłby o skład z Otto Hindrichem, z powodzeniem stoi między słupkami drużyny z Lubelszczyzny od lipca 2024 roku. Wówczas przeniósł się do Polski za nieujawnioną kwotę z azerskiego Neftchi PFK. W trwającej kampanii rozegrał 27 meczów, wpuścił 37 bramek i zachował 6 czystych kont. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia byłego młodzieżowego reprezentanta Chorwacji na około 500 tysięcy euro. Warto dodać, że 30-latek aktualnie pauzuje z powodu złamania szóstego żebra po prawej stronie.

