Frederiksen pożegna się z Lechem na rzecz mocniejszej ligi?!

"Dlaczego miałby nie pójść do Bundesligi? Myślę, że Bundesliga patrzy dziś na czołówkę Ekstraklasy" - powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki.pl" komentując przyszłość Nielsa Frederiksena w Lechu Poznań.

Niels Frederiksen

Frederiksen odejdzie do mocniejszej ligi?!

Lech Poznań jest już właściwie o krok od mistrzostwa Polski. Wszystko wskazuje na to, że Kolejorz w najbliższych meczach tylko potwierdzi wysoką formę z ostatnich tygodni i sięgnie po kolejny tytuł w ostatnich latach. Właściwie mowa nawet o obronie złotego medalu, co w PKO Ekstraklasie jest sporym wyróżnieniem. Dlatego też kibice już powoli zaczynają przygotowywać się do świętowania.

Nie jest jednak pewne, czy mistrzostwo Polski pozwali utrzymać posadę obecnemu szkoleniowcowi, Nielsowi Frederiksenowi. Duńczyk bowiem ma ważną umowę do końca czerwca, a ostatnio sygnalizował, że rozmowy trwają, ale konkretów jeszcze nie ma. Ciekawą opinię na temat tego trenera przedstawił jednak Tomasz Włodarczyk. Dziennikarz „Meczyków” powiedział o być może kolejnym kroku w karierze Frederiksena.

– Wysłał taki sygnał, powiedział nawet takie zdanie, że bardzo lubi wyzwania. Tak jakby dał do zrozumienia, że niekoniecznie ten rozdział z Lechem będzie kontynuowany, czy to będzie mistrzostwo czy wicemistrzostwo Polski. Może po prostu chcieć zrobić coś w innej lidze. A ma ku temu też papiery i kilka argumentów, by być co najmniej trenerem rozpatrywanym w kilku ciekawych miejscach – powiedział Tomasz Włodarczyk na antenie kanału „Meczyki.pl”

– Ten paszport duński też działa dobrze na wyobraźnię. (…) Dlaczego miałby nie pójść do Bundesligi? Myślę, że Bundesliga patrzy dziś na czołówkę Ekstraklasy, zresztą nie trzeba daleko szukać przykładów. Nenad Bjelica też do Bundesligi poszedł i w kilku poważnych miejscach, chociażby w Trabzonsporze pracował – dodał.

