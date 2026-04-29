Arbeloa może zostać w Realu jako asystent tego szkoleniowca

Alvaro Arbeloa po sezonie może zostać jednak w Realu Madryt, ale w innej roli. Według "The Objective" mógłby zostać asystentem Jose Mourinho.

Arbeloa zostanie asystentem Jose Mourinho?!

Real Madryt wraz z końcem sezonu dokona najpewniej zmiany na stanowisku trenera. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Alvaro Arbeloa pożegna się z posadą ze względu na słabą grę oraz wyniki. Królewscy bowiem mieli walczyć pod jego wodzą o mistrzostwo Hiszpanii oraz wygranie Ligi Mistrzów, a tymczasem nic z tego nie będzie miało miejsca. Co prawda w rozgrywkach La Liga mają jeszcze matematyczne szanse, ale prawdopodobieństwo wyprzedzenia FC Barcelony jest iluzoryczne.

Dlatego też od dłuższego czasu trwają poszukiwania nowego trenera. Na medialnej giełdzie nazwisk przewinęło się kilkanaście kandydatur, ale najpoważniejszą obecnie jest Jose Mourinho. Portugalczyk ma być gotowy na taki ruch, a co więcej, sam Florentino Perez uważa go za znakomitego szkoleniowca. Według informacji przekazanych przez serwis „The Objective”, może się okazać, że Alvaro Arbeloa pozostanie w Realu jako asystent Mourinho. To z pewnością byłaby sensacyjna opcja, choć bardzo ciekawa.

Alvaro Arbeloa objął pierwszy zespół Realu Madryt na początku stycznia tego roku. Wówczas na stanowisku zastąpił Xabiego Alonso, którego również pogrążyły słabe wyniki i gra. Do tej pory 43-letni Hiszpan prowadził drużynę w 23 meczach i zanotował w nich średnią punktową na poziomie 1,91 pkt./mecz.

Zobacz także: Mourinho zaskoczył ws. Realu Madryt. Wskazał swój cel