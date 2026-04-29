Decydujący moment dla Manchesteru United. Lider chce konkretów

15:34, 29. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Telegraph

Manchester United stoi przed ważnym wyzwaniem związanym z przyszłością jednego ze swoich kluczowych piłkarzy. Bruno Fernandes oczekuje jasnych deklaracji dotyczących ambicji klubu.

Bruno Fernandes
fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes ma jasno stawiać sprawę

Manchester United musi zmierzyć się z rosnącymi oczekiwaniami swojego lidera środka pola. Bruno Fernandes, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku, chce mieć pewność, że klub realnie zamierza walczyć o najważniejsze trofea w Europie i Anglii.

Jak informuje „The Telegraph”, władze klubu nie planują sprzedaży Portugalczyka w najbliższym oknie transferowym i chcą, aby pozostał on centralną postacią zespołu. Jednocześnie źródła bliskie zawodnikowi podkreślają, że Bruno Fernandes oczekuje konkretnych działań i jasnej wizji rozwoju drużyny.

Celem 31-letniego pomocnika jest zdobycie zarówno mistrzostwa Anglii, jak i triumf w Lidze Mistrzów. Aby to osiągnąć, piłkarz chce widzieć realne wzmocnienia oraz budowę składu zdolnego rywalizować z europejską czołówką. Według źródła, Manchester United planuje latem wzmocnić środek pola, co może być jednym z kroków w tym kierunku.

Bruno Fernandes pozostaje jednym z najważniejszych ogniw drużyny. W obecnym sezonie Premier League rozegrał 31 spotkań, w których zdobył osiem bramek i zanotował aż 19 asyst. Jego wpływ na grę zespołu jest niepodważalny, co dodatkowo wzmacnia jego pozycję w rozmowach o przyszłości.

Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe zarówno dla klubu z Old Trafford, jak i samego zawodnika.

