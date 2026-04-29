PSG planuje transfer reprezentanta Francji. Gigant prowadzi rozmowy

13:21, 29. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło: Sky Sport / Sacha Tavolieri

Paris Saint-Germain ruszy latem po Maghnesa Akliouche z AS Monaco - potwierdza Sacha Tavolieri ze "Sky Sport". Reprezentant Francji już od kilku miesięcy przyciąga uwagę paryskiego klubu.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche w kręgu zainteresowań PSG

Paris Saint-Germain jest o krok od awansu do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym paryżanie pokonali Bayern Monachium (5:4) na Parc des Princes w spotkaniu pełnym zwrotów akcji. Rewanż zaplanowano na 6 maja na Allianz Arenie i zapowiada się on jako jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu.

Luis Enrique wskazuje nazwiska zawodników, którzy mogliby wzmocnić zespół. Na celowniku giganta znajduje się Maghnes Akliouche z AS Monaco – informuje Sacha Tavolieri. Paryski klub miał już ponownie skontaktować się z otoczeniem zawodnika, chcąc ożywić rozmowy i wyraźnie podkreślić swoje zainteresowanie transferem.

Kluczową rolę w sprawie transferu odgrywa Enrique, który jest pod dużym wrażeniem dyspozycji 24-letniego skrzydłowego. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że Akliouche idealnie wpisuje się w jego filozofię gry i może stać się ważnym elementem zespołu w najbliższych latach.

Akliouche miał już poinformować swoich agentów, że transfer do PSG jest dla niego najbardziej atrakcyjną opcją. W ostatnich miesiącach Francuz był także łączony z Liverpoolem czy Manchesterem United. W bieżącym sezonie skrzydłowy w 40 spotkaniach zdobył siedem bramek i zanotował 10 asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia rozchwytywanego zawodonika na 50 milionów euro.

