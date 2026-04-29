Co się zmieniło w Manchesterze United? Maguire mówił wprost

Manchester United przechodzi wyraźną przemianę po zmianie na ławce trenerskiej. Harry Maguire wskazał, co zmieniło się w grze zespołu i dlaczego wyniki są dzisiaj lepsze.

Manchester United po zmianie trenera. Kulisy wychodzą na jaw

Manchester United notuje poprawę formy, co zdaniem Harry’ego Maguire’a ma bezpośredni związek ze zmianą szkoleniowca. Obrońca odniósł się do okresu pracy pod wodzą Rubena Amorima, który opuścił klub w styczniu. Anglik ponadto wypowiedział się na temat obecnej sytuacji zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka.

Wypowiedź Anglika przytoczył Fabrizio Romano na portalu społecznościowym X. Maguire nie ukrywał, że w czasie pracy Portugalczyka drużyna miała problem z przekuwaniem dobrej gry na korzystne wyniki. – Kiedy Ruben Amorim był w klubie, nasze mecze często były wyrównane, można powiedzieć 50 na 50, Jednocześnie częściej kończyły się porażkami – przyznał defensor.

Piłkarz zwrócił uwagę, że obecnie zespół prezentuje się znacznie lepiej. – Teraz wszystko wygląda inaczej. Gramy o wiele lepiej we własnym polu karnym i w polu karnym przeciwnika. Lepiej się bronimy i jesteśmy bardziej pewni siebie w ataku – dodał Maguire.

Słowa zawodnika mogą być odczytywane jako wyraźny sygnał, że zmiana na ławce trenerskiej przyniosła oczekiwany efekt. Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League i ma na koncie 61 punktów, co stawia go w dobrej pozycji w walce o czołowe lokaty.