Legia z decyzją po burzy. Augustyniak w centrum wydarzeń

Legia Warszawa doczekała się ważnej decyzji po kontrowersjach z hitowego meczu z Lechem Poznań. Komisja Ligi uznała, że arbiter popełnił poważny błąd przy czerwonej kartce.

Augustyniak z cofniętą czerwoną kartką. Będzie mógł zagrać w meczu Legia – Widzew

Legia Warszawa skutecznie odwołała się od decyzji sędziowskiej z ostatniego klasyku PKO BP Ekstraklasy. Komisja Ligi, działająca przy Ekstraklasie S.A., ogłosiła, że czerwona kartka pokazana Rafałowi Augustyniakowi została anulowana, a sam werdykt arbitra określono jako „rażący błąd”.

Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 21. minucie meczu z Lechem Poznań. Augustyniak sfaulował wychodzącego na dogodną pozycję Leo Bengtssona, po czym sędzia Piotr Lasyk zdecydował się usunąć obrońcę z boiska. Decyzja ta miała ogromny wpływ na przebieg spotkania, które ostatecznie zakończyło się wysoką porażką stołecznej drużyny (0:4).

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie Ekstraklasy S.A., Kolegium Sędziów PZPN uznało, że sytuacja nie powinna podlegać interwencji VAR, a pierwotna decyzja z boiska powinna zostać utrzymana. W związku z tym Komisja Ligi cofnęła czerwoną kartkę, jednocześnie podkreślając, że przepisy nie pozwalają na jej zamianę na żółtą.

W efekcie w rejestrze napomnień z tego spotkania nie będzie figurować żadna kara dla Augustyniaka. To oznacza, że zawodnik pozostaje do dyspozycji trenera na kolejne ligowe starcie.

Legia Warszawa w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź. Spotkanie zaplanowano na piątek, 1 maja, na godzinę 20:30.