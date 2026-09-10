Mógł prowadzić Raków, wybrał inaczej. Dzisiaj ma na koncie dwa mistrzostwa

12:16, 10. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Raków Częstochowa / Meczyki.pl

Raków Częstochowa miał przed laty na radarze trenera, który później zdobył z Lechem Poznań mistrzostwa Polski. O kulisach mówił właściciel klubu cytowany przez Meczyki.pl.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
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fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Właściciel Rakowa ujawnił, kogo chciał zatrudnić

Raków Częstochowa w czwartek oficjalnie rozpoczął nowy rozdział pod wodzą Tomasza Kaczmarka. Szkoleniowiec przejął zespół po Dawidzie Kroczku, który zapłacił posadą za fatalny start sezonu. Medaliki przegrały wszystkie sześć dotychczasowych spotkań w PKO BP Ekstraklasie, bo sytuacji nie poprawił też trener Dawid Szulczek.

Okazuje się jednak, że Kaczmarek nie był jedynym trenerem, który w przeszłości mógł trafić do ekipy Częstochowy. Michał Świerczewski podczas konferencji ujawnił nazwisko szkoleniowca, który obecnie pracuje w innym klubie polskiej ligi.

– Swego czasu trener Niels Frederiksen też był u nas na rozmowach. Super człowiek. Zaimponowało mi, że pracował w bankowości i tę pracę rzucił dla piłki nożnej. (…) Finalnie wybór u nas padł na powrót Marka Papszuna, który dawał nam gwarancję kontynuacji tego, co było budowane i powrotu na tę ścieżkę zwycięstw – powiedział właściciel Rakowa cytowany przez portal Meczyki.pl.

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Duńczyk ostatecznie został trenerem Lecha Poznań, z którym sięgnął po dwa mistrzostwa Polski. W klubie z Częstochowy zdecydowano się natomiast na powrót Marka Papszuna.

Wybór Kaczmarka był już natomiast elementem innej koncepcji. Raków szukał szkoleniowca, który połączy doświadczenie z europejskiej piłki ze znajomością krajowych realiów. – Przy wyborze trenera Tomasza Kaczmarka nie korzystaliśmy z pomocy firmy zewnętrznej, bo chcieliśmy trenera, który będzie z jednej strony, po części trenerem europejskim, a z drugiej, będzie znał polską piłkę nożną i polską Ekstraklasę – podsumował właściciel klubu z Częśtochowy.

Kaczmarek nie będzie miał łatwego początku. Jego debiut przypadnie na piątkowe spotkanie z Motorem Lublin. Raków potrzebuje natychmiastowego przełamania, jeśli chce wydostać się z bardzo trudnego położenia.

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