Padły mocne słowa o Mbappe. „To nie on decyduje”

Kylian Mbappe usłyszał ostrzeżenie od Samuela Umtitiego. Były reprezentant Francji, mówiąc w podcaście "After Foot", poradził mu, aby skupił się przede wszystkim na boisku.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe od początku sezonu znajduje się pod ogromną presją. Gwiazda Realu Madryt nie ukrywa, że liczy na zdobycie Złotej Piłki, ale jego podejście nie wszystkim przypadło do gustu. Samuel Umtiti uważa, że Francuz powinien zdecydowanie ograniczyć komentarze dotyczące indywidualnej nagrody.

Były obrońca FC Barcelony i były kolega Mbappe z reprezentacji Francji mówił o tym w podcaście „After Foot” na platformie YouTube, którym posiłkował się serwis El Nacional. Umtiti nie zamierzał owijać w bawełnę.

– Wszyscy widzieli, że zdobył wiele bramek. Że w pewnych momentach grał dobrze, ale jeśli zapytasz go: „Kto twoim zdaniem zdobędzie Złotą Piłkę?”, w końcu odpowie, że na nią zasługuje. Niemniej to nie on decyduje, kto zwycięży – powiedział były obrońca.

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Umtiti przyznał, że Mbappe jest niezwykle pewnym siebie zawodnikiem, ale jego zdaniem Francuz powinien zostawić temat plebiscytu na dalszym planie.

– Można powiedzieć, że nie jest jego rolą wypowiadać się na temat tego, kto zasługuje na nagrodę. Powinien skupić się na tym, co dzieje się na boisku – zaznaczył mocno 32-latek.

Były mistrz świata poszedł jednocześnie o krok dalej i zakwestionował również znaczenie samej Złotej Piłki. Umtiti przyznał, że od czasów rywalizacji Lionela Messiego z Cristiano Ronaldo praktycznie przestał interesować się galą.

– Nawet nie oglądam tej ceremonii. Straciła wszelkie znaczenie i jest bardzo szkodliwa dla piłki nożnej, sportu zespołowego. Ludzie myślą o wygraniu Złotej Piłki o wiele bardziej niż o nagrodach zbiorowych – stwierdził Francuz.

Umtiti uważa zatem, że Mbappe powinien pozwolić, aby jego gra sama była najlepszą argumentacją. Tym bardziej że o zwycięstwie w plebiscycie ostatecznie nie decyduje sam zawodnik.