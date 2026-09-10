Raków Częstochowa wciąż potrzebuje nowego stadionu, a jego właściciel nie ma wątpliwości, że odpowiednia infrastruktura jest kluczowa dla rozwoju klubu. Padły konkretne słowa.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków czeka na stadion. Właściciel klubu postawił sprawę jasno

Raków Częstochowa obecnie korzysta z obiektu, który może pomieścić ponad pięć tysięcy kibiców. Zdaniem właściciela klubu tak mała pojemność znacząco ogranicza możliwości budowania społeczności wokół zespołu oraz zwiększania jego wpływu na miasto.

– Praktycznie każda decyzja, którą podejmujemy, czy też efekty naszych prac, w jakiś sposób opierają się na tym, jakie mamy możliwości, a te możliwości wynikają w bardzo dużym stopniu właśnie z tematu stadionu. Brak stadionu i to, jak bardzo odstajemy pod względem infrastruktury, jest tematem absolutnie kluczowym w kontekście wszystkich innych działań – powiedział Michał Świerczewski w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez klubową telewizję.

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Właściciel Rakowa podkreślił, że nawet dobrze funkcjonujący klub będzie miał problem z dalszym rozwojem bez odpowiedniej infrastruktury.

– My możemy robić wszystko dobrze, a bez stadionu rozwój klubu nie jest możliwy. Stadion to są kibice, stadion to jest budowanie społeczności. W momencie, kiedy mamy stadion, który mieści pięć tysięcy osób, budowa tej społeczności i wpływ, jaki klub ma na miasto, jest relatywnie niższy – dodał przedstawiciel ekipy z Częstochowy.

Świerczewski mówi zatem wprost, że nowa arena byłaby ważna niezależnie od poziomu rozgrywkowego, na którym w przyszłości znajdzie się Raków.

– Nieważne, czy Raków będzie w Ekstraklasie, czy będzie grał w pierwszej lidze. Ten stadion w 200-tysięcznym mieście jest po prostu potrzebny. On tylko może pomóc klubowi, może pomóc miastu – podsumował właściciel klubu.

Tymczasem w piątek Czerwono-niebiescy na obiekcie przy ulicy Limanowskiego rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Raków zmierzy się o godzinie 18:00 z Motorem Lublin.