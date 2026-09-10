Złota Piłka 2026 ma pierwszego wyraźnego faworyta. "The Athletic" przedstawił swoją pierwszą dziesiątkę kandydatów, a na szczycie umieścił Harry’ego Kane’a z Bayernu Monachium.

fot. Abaca Press / Alaamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Nie Mbappe, nie Haaland. To on jest faworytem do Złotej Piłki 2026

Złota Piłka 2026 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z ogłoszeniem oficjalnej listy 30 nominowanych rozpoczynają się pierwsze poważne typowania. Swoją hierarchię przygotował już „The Athletic”. Brytyjski magazyn wskazał dziesięciu zawodników, którzy jego zdaniem mają obecnie największe szanse na prestiżową nagrodę.

Na pierwszym miejscu znalazł się Harry Kane. Anglik ma za sobą znakomity czas w Bayernie Monachium. W związku z tym według „The Athletic” to właśnie on powinien być dzisiaj postrzegany jako główny kandydat do triumfu.

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Tuż za napastnikiem uplasował się jego klubowy kolega Michael Olise. Trzecia pozycja przypadła natomiast pomocnikowi FC Barcelony Rodriemu.

Dalej zrobiło się równie ciekawie. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Kylian Mbappe, Erling Haaland, Chwicza Kwaracchelia, Lamine Yamal, Luis Diaz, Jude Bellingham oraz Lionel Messi. W zestawieniu nie zabrakło zatem największych gwiazd światowego futbolu, ale kolejność może być dla części kibiców zaskakująca.

With the 30 Ballon d'Or nominees now known, The Athletic ranks the 10 players most likely to lift the trophy next month.



Do Harry Kane’s astonishing numbers give him the edge?



🔗 https://t.co/3ECZS5T4VO pic.twitter.com/b1A22gjbrT — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 9, 2026

Bayern Monachium ma w gronie 30 nominowanych aż czterech przedstawicieli. Oprócz Kane’a i Olise są to Luis Diaz oraz Dayot Upamecano.

Na ostateczny werdykt trzeba jeszcze poczekać. Ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 26 października w londyńskim Palladium Theatre. Do tego czasu wspominany ranking z pewnością będzie jednym z punktów odniesienia w dyskusji o tym, kto powinien sięgnąć po najważniejsze indywidualne wyróżnienie w piłce nożnej.