Widzew podjął decyzję w sprawie Nigeryjczyka. Zmienił klub

19:01, 9. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Wisła Płock

Widzew Łódź rozstał się z Samuelem Akere, który do końca sezonu będzie grał w Wiśle Płock. Biuro prasowe Nafciarzy potwierdziło szczegóły ruchu z udziałem 22-letniego pomocnika.

Samuel Akere
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fot. Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Samuel Akere

Widzew Łódź żegna zawodnika

Widzew Łódź zdecydował się na wypożyczenie Nigeryjczyka do ligowego rywala. Samuele Akere będzie reprezentował Wisłę Płock do 31 maja 2027 roku, a w umowie znalazła się opcja wykupu zawodnika.

Dla pomocnika to szansa na regularną grę, której w ostatnim czasie brakowało mu w Łodzi. W trwającym sezonie 2026/27 pojawił się na murawie tylko raz. Teraz spróbuje odbudować swoją pozycję w nowym zespole.

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Akere ma już jednak spore doświadczenie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademiach G12 FC oraz FDC Vista, skąd w 2022 roku przeniósł się do Botewu Płowdiw. Tymczasem w Bułgarii spędził trzy lata i rozegrał łącznie 108 spotkań, zdobywając 16 bramek oraz notując 12 asyst. W pierwszym zespole uzbierał 85 występów, 13 goli i 11 asyst.

Latem 2025 roku Nigeryjczyk został zawodnikiem Widzewa na zasadzie transferu definitywnego. W pierwszej części poprzedniego sezonu wystąpił 17 razy w PKO BP Ekstraklasie i STS Pucharze Polski. Strzelił gola w starciu z Arką Gdynia oraz zaliczył asystę przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza.

Wiosną Akere przeniósł się natomiast na wypożyczenie do NK Osijek. W chorwackiej ekstraklasie rozegrał 18 meczów i trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Teraz przed zawodnikiem kolejne wyzwanie. Wisła Płock liczy, że Akere zwiększy rywalizację w zespole i wykorzysta otrzymaną szansę na regularne występy.

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