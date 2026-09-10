Tego nie zrobili nawet Messi, Ibrahimović czy Ronaldinho. Raphinha odpalił na dobre

10:05, 10. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Raphinha nie zwalnia tempa. Jak informuje "Marca", Brazylijczyk strzelił gola w każdym z pierwszych pięciu meczów Barcelony w tym sezonie, zapisując się w historii klubu.

Raphinha
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fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha włączył tryb bestii

Raphinha rozpoczął sezon w sposób, który trudno zignorować. W środowym spotkaniu z Feyenoordem ponownie wpisał się na listę strzelców, a jego trafienie było już piątym z rzędu. Co więcej, passa obejmuje dwa różne rodzaje rozgrywek, bo La Ligę oraz Ligę Mistrzów.

Brazylijczyk ma na koncie już osiem bramek w obecnym sezonie i wyrasta na jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla rywali FC Barcelony. Hansi Flick korzysta z niego również w roli fałszywej dziewiątki, a 28-latek odwdzięcza się skutecznością. Po meczu z Feyenoordem został dodatkowo wybrany zawodnikiem spotkania.

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Szczególnie imponująco wygląda jego dorobek w lidze hiszpańskiej. Raphinha zdobywał bramki w każdej z pierwszych czterech kolejek. Jak przypomina „Marca”, przed nim taką passą w barwach Barcelony mogło pochwalić się zaledwie pięci zawodników

Jeszcze ciekawiej wygląda zestawienie dotyczące samego startu sezonu. Raphinha został pierwszym piłkarzem w historii Blaugrany, który zdobywał bramki w każdym z pierwszych pięciu meczów sezonu, robiąc to jednocześnie w dwóch różnych rozgrywkach.

Jeżeli ograniczyć statystykę wyłącznie do ligowych spotkań, podobnego wyczynu dokonali wcześniej Cesar Rodríguez oraz Zlatan Ibrahimović. Pierwszy z nich w sezonie 1950/51 zdobył aż osiem bramek w pierwszych pięciu kolejkach. Szwed powtórzył tę sztukę w rozgrywkach 2009/10.

Raphinha już teraz wysyła jasny sygnał, że może być jednym z kluczowych zawodników Barcelony w trwającej kampanii. Pięć spotkań, osiem goli i historyczna passa sprawiają, że wejście piłkarza w nowe rozgrywki robi wrażenie.

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