De Paul ruszył do Lewandowskiego. Padły zaskakujące słowa

Robert Lewandowski usłyszał od Rodrigo de Paula zaskakujące słowa podczas meczu z Interem Miami. Profil Toque Sports na platformie X ujawnił, co Argentyńczyk powiedział.

fot. Lev radin / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Rodrigo De Paul nie wytrzymał. To powiedział Lewandowskiemu

Robert Lewandowski znalazł się w centrum nerwowej sytuacji pod koniec spotkania Chicago Fire z Interem Miami. Polak w 89. minucie został powalony przez Iana Fraya w polu karnym, ale arbiter nie zdecydował się na podyktowanie jedenastki. Chwilę później wokół napastnika zrobiło się tłoczno.

Wtedy do akcji wkroczył Rodrigo de Paul. Argentyńczyk nie tylko fizycznie starł się z Lewandowskim, ale miał również skierować w jego stronę bardzo prowokacyjne słowa. Jak wynika z relacji profilu Toque Sports na platformie X, pomocnik miał powiedzieć do kapitana reprezentacji Polski. „Kim ty jesteś, Bobo? Ja wygrałem dwa Copa America i mundial, a Ty co?” – rzekł.

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Wypowiedź De Paula miała być bezpośrednim nawiązaniem do jego największych reprezentacyjnych sukcesów. Argentyńczyk zdobywał Copa America w 2021 i 2024 roku, a rok później został mistrzem świata w Katarze.

‼️ “¿QUIÉN SOS, BOBO? YO GANÉ DOS COPA AMÉRICA Y UNA COPA DEL MUNDO, ¿Y VOS?”.



🤬🇦🇷🇵🇱 Las palabras de Rodrigo De Paul a Lewandowski. pic.twitter.com/kYRSR0lJuu — Toque Sports (@ToqueSports) September 10, 2026

Lewandowski nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi. Zamiast wdawać się w kolejną konfrontację, odpowiedział uśmiechem. Cała sytuacja szybko przerodziła się w jedno z najbardziej nietypowych starć końcówki spotkania.

Reprezentant Polski trafił do zespołu z MLS w lipcu tego roku. W tej kampanii wystąpił jak na razie w 14 meczach, notując w nich osiem trafień i dwie asysty. Już w najbliższą niedzielę Lewandowski będzie mógł poprawić swój bilans, gdy jego zespół zmierzy z New England.