Barcelona rozbiła rywala, a Flick nagle ostrzega. „Długa droga”

FC Barcelona udanie rozpoczęła rywalizację w Lidze Mistrzów od wysokiego zwycięstwa z Feynoordem Rotterdam (5:1). Hansi Flick zachowuje jednak spokój, jak podaje Barca Universal.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zachwyca, ale Hansi Flick studzi emocje

FC Barcelona pod wodzą trenera Hansiego Flicka ponownie zaczyna być postrzegana jako jeden z zespołów, który może odegrać istotną rolę w walce o najważniejsze trofea. Wysokie zwycięstwo nad Feyenoordem tylko podsyciło te oczekiwania. Sam trener tonuje jednak nastroje i nie chce porównywać obecnej ekipy z Bayernem Monachium, z którym w sezonie 2019/20 sięgnął po sześć trofeów.

– Nie lubię porównywać. W każdym razie jestem szczęśliwy tutaj, w Barcelonie. Wygląda to wszystko obiecująco, ale wciąż długa droga przede mną – powiedział Flick cytowany przez serwis Barca Universal.

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Niemiec podkreśla, że jego zespół wciąż ma nad czym pracować. Szczególnie istotne jest dla niego dalsze podnoszenie poziomu podczas treningów oraz utrzymanie wysokich wymagań.

– Każdy chce się rozwijać, a to ma wpływ na drużynę i jej grę na boisku. Zespół pracuje dobrze i bardzo ciężko. Mamy dużo jakości w grze piłką. Jestem bardzo zadowolony – zaznaczył szkoleniowiec.

Flick nie zamierza jednak pozwolić, aby efektowne wyniki uśpiły czujność jego zawodników. Trener Barcelony oczekuje dalszego progresu i utrzymania odpowiedniej intensywności.

– Możemy się poprawić i do tego właśnie musimy dążyć. Wysoka intensywność treningów, utrzymanie przewagi konkurencyjnej, dostrzeganie możliwości poprawy i koncentrowanie się na tym. Wymagamy od siebie tego, co najlepsze – podsumował trener.

Katalończycy już w niedzielę o godzinie 16:15 rozegrają kolejny mecz. Tym razem w La Liga zmierzą się w roli gościa z Levante.