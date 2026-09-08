Kulesza odejdzie, a następca już jest? Padło głośne nazwisko

19:27, 8. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Weszlo.com

Prezes PZPN Cezary Kulesza odejdzie po obecnej kadencji. Weszlo.com wskazuje, że jego następcą może zostać Łukasz Wachowski, obecny sekretarz generalny polskiego związku.

Cezary Kulesza
Obserwuj nas w
fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Za kulisami już go promują. Może zostać następcą Kuleszy

Prezes PZPN Cezary Kulesza zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję z rzędu. Wybory odbędą się dopiero w 2029 roku, ale już teraz pojawiają się pierwsze sygnały dotyczące tego, kto może przejąć stery polskiej federacji.

Według informacji Weszlo.com jednym z najpoważniejszych kandydatów do tej roli jest Łukasz Wachowski. Obecny sekretarz generalny od początku prezesury Kuleszy pozostaje jednym z jego najbliższych współpracowników. W ostatnim czasie jego pozycja wewnątrz związku ma być dodatkowo wzmacniana.

Oglądaj Ligę Mistrzów za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nie chodzi wyłącznie o pełnioną przez niego funkcję. Wachowski coraz częściej pojawia się również przy najważniejszych komunikatach PZPN. To właśnie on przedstawia część kluczowych umów i decyzji związku, dzięki czemu jego nazwisko jest coraz bardziej obecne w przestrzeni publicznej.

Źródło cytuje przy tym anonimowego działacza PZPN, który twierdzi, że za potencjalną kandydaturą Wachowskiego stoi Adam Kaźmierczak. – W PZPN nie ma takich przypadków. Wachowski na prezesa to projekt Adama Kaźmierczaka. A Łukasz uwierzył, że to może się wydarzyć – powiedział działacz cytowany przez Weszlo.com.

Weszlo przekonuje, że chodzi również o stopniowe budowanie pozycji Wachowskiego wewnątrz federacji. Działacze mają być oswajani z jego coraz większą rolą i obecnością przy istotnych decyzjach.

– Wystarczy spojrzeć na stronę związku i prześledzić, kto i jakie ogłasza umowy. To jasny przekaz na zewnątrz: wzmacnianie wizerunku sekretarza generalnego. Ważniejszy jest jednak ten wewnętrzny. To oswajanie wszystkich z decyzyjną rolą Łukasza – dodał anonimowy rozmówca.

Do wyborów pozostały jeszcze trzy lata. W związku z tym sytuacja może się zmienić. Na dzisiaj Wachowski jawi się jednak jako nazwisko, które może odegrać kluczową rolę w walce o schedę po Kuleszy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości