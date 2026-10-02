Mazurek na radarze gigantów?! Padły nazwy dwóch klubów

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Kolejka chętnych po Bartosza Mazurka

Bartosz Mazurek po raz pierwszy dał o sobie szerzej usłyszeć światu podczas dwumeczu Jagiellonia Białystok – Fiorentina w Lidze Konferencji. W starciu na Artemio Franchi nastolatek rozegrał rewelacyjne zawody, zdobywając hat-tricka. Praktycznie od razu ruszyła lawina informacji dot. potencjalnego transferu. Finalnie latem tego roku przeniósł się z Ekstraklasy do RB Salzburg, czyli klubu określanego mianem kuźni talentów.

W austriackiej Bundeslidze rozwija się w zawrotnym tempie. Mazurek jest nie tylko kluczowym piłkarzem Salzburga, ale również wskoczył do wyjściowej jedenastki młodzieżówki, która walczy o awans na EURO. W ostatnim meczu ze Szwecją dwa razy wpisał się na listę strzelców.

Nie jest tajemnicą, że rozwój Mazurka obserwuje FC Porto. Otwarcie mówił o tym Andre Villas-Boas, a więc prezydent portugalskiego klubu w rozmowie z WP SportoweFakty. Z kolei Kuba Cimoszko zwrócił uwagę, że bardziej prawdopodobne wydają się inne kierunki transferu. Jego zdaniem w kontekście przyszłości 19-latka warto obserwować wątek Brighton&Hove Albion oraz Borussii Dortmund. Obie drużyny obserwowały pomocnika pod koniec poprzedniego sezonu. W trwającej kampanii uzbierał jak dotąd 14 spotkań, 2 gole i 3 asysty. Ma kontrakt ważny do czerwca 2031 roku.