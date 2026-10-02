Mazurek na radarze gigantów?! Padły nazwy dwóch klubów

13:35, 2. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kuba Cimoszko [X]

Bartosz Mazurek robi furorę w barwach RB Salzburg i młodzieżowej reprezentacji Polski. Według Kuby Cimoszko pod kątem przyszłości młodego piłkarza warto obserwować wątek Brighton i Borussii Dortmund.

Bartosz Mazurek
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Kolejka chętnych po Bartosza Mazurka

Bartosz Mazurek po raz pierwszy dał o sobie szerzej usłyszeć światu podczas dwumeczu Jagiellonia Białystok – Fiorentina w Lidze Konferencji. W starciu na Artemio Franchi nastolatek rozegrał rewelacyjne zawody, zdobywając hat-tricka. Praktycznie od razu ruszyła lawina informacji dot. potencjalnego transferu. Finalnie latem tego roku przeniósł się z Ekstraklasy do RB Salzburg, czyli klubu określanego mianem kuźni talentów.

W austriackiej Bundeslidze rozwija się w zawrotnym tempie. Mazurek jest nie tylko kluczowym piłkarzem Salzburga, ale również wskoczył do wyjściowej jedenastki młodzieżówki, która walczy o awans na EURO. W ostatnim meczu ze Szwecją dwa razy wpisał się na listę strzelców.

Nie jest tajemnicą, że rozwój Mazurka obserwuje FC Porto. Otwarcie mówił o tym Andre Villas-Boas, a więc prezydent portugalskiego klubu w rozmowie z WP SportoweFakty. Z kolei Kuba Cimoszko zwrócił uwagę, że bardziej prawdopodobne wydają się inne kierunki transferu. Jego zdaniem w kontekście przyszłości 19-latka warto obserwować wątek Brighton&Hove Albion oraz Borussii Dortmund. Obie drużyny obserwowały pomocnika pod koniec poprzedniego sezonu. W trwającej kampanii uzbierał jak dotąd 14 spotkań, 2 gole i 3 asysty. Ma kontrakt ważny do czerwca 2031 roku.

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