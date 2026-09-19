Kane podjął decyzję. Tylko w tym klubie chce grać w przyszłości

07:33, 19. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Harry Kane nie zamierza zmieniać barw klubowych. Jedynym klubem, jaki bierze pod uwagę jest Bayern Monachium. Po ostatnim meczu przyznał, że jest blisko podpisania nowego kontraktu.

Harry Kane
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium i Kane blisko podpisania nowego kontraktu

Bayern Monachium rozbił przed własną publicznością Union Berlin aż (7:0). Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Harry Kane, który od początku rozgrywek potwierdza dobrą formę. Łącznie w tym sezonie ma na swoim koncie już sześć bramek w siedmiu meczach. W międzyczasie trwają rozmowy kontraktowe dot. przyszłości piłkarza. Nie jest tajemnicą, że obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku.

Kane cieszy się dużym zainteresowaniem. Jeszcze w trakcie poprzedniej kampanii Anglik był przymierzany do takich klubów jak Real Madryt czy FC Barcelona. Pojawiały się również plotki o powrocie do Premier League, gdzie interesuje się nim m.in. Tottenham i Manchester United.

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Doświadczony napastnik nie zamierza jednak odchodzić z Bundesligi. Po spotkaniu Bayern – Union wprost przyznał, że czuje się szczęśliwy w Monachium i chce zostać w klubie, Jednocześnie podkreślił, że rozmowy na temat nowego kontraktu powoli zbliżają się do szczęśliwego finału.

Jestem ekstremalnie szczęśliwy w Bayernie. Rozmowy trwają. Doceniam wsparcie, jakie dostaje od kibiców – mówił Kane po meczu.

Teraz na kibiców czeka długa przerwa od piłki klubowej. W poniedziałek ruszą zgrupowania reprezentacji narodowych. Rozgrywki ligowe zostaną wstrzymane na okres prawie trzech tygodni. Kane otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii na Ligę Narodów.

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