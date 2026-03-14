Man City chce zatrzymać gwiazdę. Porozumienie coraz bliżej

Phil Foden może wkrótce przedłużyć kontrakt z Manchesterem City. Jak donosi Football Insider, w ciągu najbliższych tygodni ma dojść do kluczowych rozmów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City oferuje Fodenowi nowy kontrakt

Phil Foden według doniesień zamierza pozostać w Manchesterze City na kolejne lata. 25-latek nie planuje zmieniać barw i chce pomóc drużynie w zdobywaniu kolejnych trofeów. Umowa angielskiego pomocnika wygasa w 2027 roku, dlatego zarząd chce jak najszybciej sfinalizować nową umowę.

Obywatele chcą uniknąć straty wychowanka w letnim okienku transferowym, a zainteresowanie jego usługami w ostatnim czasie wykazywał Real Madryt. W najbliższym czasie ma dojść do spotkań klubu z zawodnikiem i jego agentem.

Dla klubu z Etihad Stadium osiągnięcie porozumienia z Fodenem byłoby dobrą wiadomością, tym bardziej że całkiem prawdopodobne wydaje się odejście Bernardo Silvy. Portugalczykowi wygaśnie kontrakt już po bieżącym sezonie. Co więcej, doświadczony pomocnik znalazł się na radarze m.in. Barcelony, Juventusu oraz Benfiki.

W aktualnym sezonie Foden rozegrał 39 spotkań, w których strzelił dziesięć bramek i zanotował pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro. Przyszłość piłkarza powinna rozstrzygnąć się w ciągu najbliższych miesięcy, a może nawet tygodni.

