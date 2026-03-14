Manchester United wystawił czterech piłkarzy na sprzedaż

Manchester United wystawił na listę transferową aż czterech zawodników. Bez przyszłości w klubie według The Sun są Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte, Andre Onana i Mason Mount.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Onana, Mount, Zirkzee i Ugarte bez przyszłości w Man United

Manchester United walczy o awans do Ligi Mistrzów. Zarząd planuje transfery z nadzieją, że będzie mógł przekonać topowych piłkarzy możliwością gry w najważniejszych rozgrywkach europejskich pucharów. Czerwone Diabły chcą przeprowadzić rewolucję w pierwszym składzie, aby posprzątać po poprzednim trenerze. W styczniu doszło do zmiany na ławce, a Rubena Amorima zastąpił Michael Carrick.

Plany na lato są ambitne, ale do tego trzeba będzie sprzedać kilku zawodników, aby zwiększyć budżet transferowy. Z informacji The Sun wynika, że na liście transferowej znalazło się czterech piłkarzy: Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte i Joshua Zirkzee.

Andre Onana stracił miejsce w składzie latem ubiegłego roku. Kameruńczyk został wypożyczony do Trabzonsporu, a za niego sprowadzono nowego bramkarza. W efekcie nie ma co liczyć na regularną grę, więc po powrocie do Anglii będzie musiał szukać nowego klubu. W przypadku Zirkzee mowa o zupełnie nieudanym transferze. Holender nie odnalazł się po transferze do Premier League.

Mount to piłkarz, z którym wiązano duże nadzieje, ale jego pobyt na Old Trafford przerywają liczne kontuzje. Manchester United chce coś na nim zarobić, póki jest jeszcze wart przynajmniej kilkanaście milionów. Zaskoczeniem może być chęć pożegnania się z Manuelem Ugarte. Urugwajczyk miał być jednym z kluczowych zawodników, a finalnie przegrał rywalizację o skład z Casemiro.