Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja. Gdzie oglądać? (26.05.2026)

Kamil Majchrzak rozpocznie rywalizację w Roland Garros 2026 od meczu z Alejandro Tabilo. Sprawdź, gdzie oglądać spotkanie Polaka na żywo w telewizji i online oraz o której godzinie rozpocznie się pojedynek.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Majchrzak – Tabilo: gdzie oglądać?

Kamil Majchrzak rozpocznie walkę w Roland Garros 2026 od wymagającego meczu z Alejandro Tabilo. Chilijczyk prezentuje w tym sezonie bardzo dobrą formę na kortach ziemnych i będzie faworytem wtorkowego spotkania.

Tabilo wygrał już w tym roku ponad 20 meczów na mączce i wrócił do czołowej pięćdziesiątki rankingu ATP. Dla Chilijczyka turniej w Paryżu może być szansą na osiągnięcie jednego z najlepszych wyników wielkoszlemowych w karierze.

Majchrzak po problemach zdrowotnych i trudnym okresie odbudowuje swoją pozycję w światowym tenisie. Polak wrócił już do czołowej setki rankingu ATP, ale nadal szuka stabilizacji i regularności. Spotkania rozgrywane do trzech wygranych setów pozostają dla niego dużym wyzwaniem fizycznym.

Mecz Alejandro Tabilo – Kamil Majchrzak odbędzie się we wtorek 26 maja 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Majchrzak – Tabilo: gdzie obejrzeć za darmo?

Transmisje z Roland Garros można oglądać również za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, należy spełnić dwa proste warunki:

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł.

Po spełnieniu warunków transmisja meczu Majchrzak – Tabilo zostanie odblokowana w sekcji zakładów live.

Majchrzak – Tabilo: transmisja TV

Transmisję telewizyjną meczu Alejandro Tabilo – Kamil Majchrzak przeprowadzi Eurosport 1. Spotkanie będzie częścią relacji z pierwszej rundy Roland Garros 2026.

Majchrzak – Tabilo: transmisja online

Stream online z meczu Majchrzak – Tabilo będzie dostępny w serwisie HBO Max. Spotkanie można oglądać także na urządzeniach mobilnych, komputerach oraz telewizorach Smart TV.

Majchrzak – Tabilo: zapowiedź meczu

Alejandro Tabilo imponował w ostatnich tygodniach bardzo dobrą grą na kortach ziemnych i regularnie osiągał dobre wyniki w turniejach ATP. Chilijczyk będzie chciał wykorzystać swoje doświadczenie oraz lepsze przygotowanie fizyczne.

Kamil Majchrzak wielokrotnie pokazywał już jednak, że potrafi rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami. Kluczowe dla Polaka może być dobre wejście w mecz i utrzymanie wysokiej intensywności gry w pierwszych setach.

Gdzie oglądać mecz Majchrzak – Tabilo? Transmisja meczu Majchrzak – Tabilo będzie dostępna w Eurosport 1 oraz online w HBO Max i STS TV. O której gra Majchrzak z Tabilo? Mecz Alejandro Tabilo – Kamil Majchrzak rozpocznie się we wtorek 26 maja 2026 roku o godzinie 11:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.