Real zarzucił sieć na gwiazdę Manchesteru City. Padnie rekord?

Real Madryt rozważa złożenie rekordowej oferty za Phila Fodena podczas letniego okienka transferowego. Manchester City zrobi jednak wszystko, by przedłużyć umowę ze swoją gwiazdą - poinformował Ekrem Konur na łamach serwisu Sports Boom.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Media: Phil Foden celem Realu Madryt

Phil Foden od wielu lat jest czołową postacią Manchesteru City i jednym z symboli projektu Pepa Guardioli. Zatem nic dziwnego, że angielski klub planuje wkrótce przedłużyć kontrakt ze swoją gwiazdą. Włodarze dziesięciokrotnych mistrzów Premier League chcą zaproponować 25-latkowi długoterminową umowę z pensją sięgającą nawet 400 tysięcy funtów tygodniowo. Plany działaczy z Etihad Stadium może jednak pokrzyżować gigant z Półwyspu Iberyjskiego, który uważnie monitoruje sytuację etatowego reprezentanta Anglii.

Jak podaje Ekrem Konur na łamach serwisu „Sports Boom”, Foden znalazł się bowiem na radarze Realu Madryt. Władze Królewskich rozważają podjęcie próby sprowadzenia filigranowego playmakera, choć zdają sobie sprawę, że oznaczałoby to rekordowy wydatek.

Prezes stołecznego klubu – Florentino Perez – planuje przebudowę składu w letnim oknie transferowym, dlatego w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji. Wyciągnięcie ofensywnego pomocnika z ekipy Obywateli będzie jednak niezwykle trudnym zadaniem.

Phil Foden jest wychowankiem Manchesteru City, w którego barwach rozegrał już 353 spotkania, zdobył 110 bramek i zanotował 65 asyst. Z zespołem The Citizens sięgnął po sześć mistrzostw Premier League oraz jedną Ligę Mistrzów. Ofensywny pomocnik, mogący występować także na skrzydle, jest wyceniany przez fachowy portal „Transfermarkt” na około 80 milionów euro. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.