Gasparik wskazał idealnego napastnika dla Górnika Zabrze

10:17, 26. maja 2026
Mateusz Bednarski
Michal Gasparik w rozmowie z Meczyki.pl przy okazji Gali Ekstraklasy odniósł się do poszukiwań nowego napastnika przez Górnik Zabrze. Trener wskazał idealnego kandydata dla wicemistrzów Polski.

Pululu idealnym kandydatem do wzmocnienia Górnika

Górnik Zabrze nie ma łatwego życia w ofensywie. Ostatnie transfery napastników zakończyły się niepowodzeniem i żaden ze sprowadzonych graczy nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie. Po zdobyciu wicemistrzostwa Polski i Pucharu Polski, celem nadrzędnym Trójkolorowych jest teraz znalezienie zawodnika, który wreszcie da liczby i będzie stanowić o sile zespołu.

Kilka dni temu na łamach goal.pl Piotr Koźmiński poinformował, że Zabrzanie są zainteresowani sprowadzeniem Afimico Pululu, którego kontrakt z Jagiellonią wygasa w czerwcu. Doniesienia te potwierdził też dyrektor sportowy 14-krotnych mistrzów Polski Łukasz Milik w rozmowie z Meczyki.pl. Czujemy, że to nierealny temat, ale ten temat był – być może jeszcze jest, bo nie wiemy, co wybierze Afimico – przyznał wprost działacz Górnika.

Na pytanie odnośnie transferu Afimico Pululu do Zabrza głos zabrał również Michal Gasparik. – Idealny dla nas, ale nie wierzę w to – odparł krótko szkoleniowiec w rozmowie z Meczyki.pl.

Pululu według medialnych doniesień znajduje się też na celowniku Widzewa Łódź. Napastnik, który zdobył 15 goli w minionym sezonie PKO Ekstraklasy, ma też wysokie oferty z klubów zagranicznych. Wciąż jednak nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości.