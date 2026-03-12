Barcelona, Juventus czy Benfica? Silva może trafić gdzieś indziej

Bernardo Silva latem pożegna się z Manchesterem City. Do nowego klubu dołączy jako wolny zawodnik. Marzą o nim giganci, jak Barcelona czy Juventus. "La Gazzetta dello Sport" informuje o sytuacji Portugalczyka.

Silva wybiera nowy klub. Postawi na grę z Messim?

Bernardo Silva po latach spędzonych na Etihad Stadium opuści zespół wraz z końcem obecnego sezonu. Jego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona, o czym zadecydował Manchester City. To kolejny element strategii, która polega na przebudowie kadry i postawieniu na młodszych zawodników. Choć Pep Guardiola dalej ceni Portugalczyka, jest gotowy go poświęcić, aby sprowadzić w jego miejsce kogoś innego.

Wiążąca decyzja miała już zapaść, więc Silva może skupić się na poszukiwaniach nowego pracodawcy. Wizja pozyskania go za darmo jest bardzo kusząca dla znanych europejskich ekip, w tym Barcelony czy Juventusu. Nie można wykluczyć również sentymentalnego powrotu Portugalczyka do Benfiki, której jest wychowankiem.

Sam pomocnik daje sobie więcej czasu na podjęcie decyzji. Wiele zależy od jego formy sportowej – może kontynuować grę na najwyższym europejskim poziomie albo wybrać najkorzystniejszą finansowo ofertę. „La Gazzetta dello Sport” ujawnia, że do grona zainteresowanych dołączył Inter Miami, który chce ściągnąć kolejne wielkie nazwisko. Silvę może skusić wizja gry u boku Leo Messiego.

Amerykański klub jest w stanie zbliżyć się propozycją do tego, co Silva obecnie zarabia w Manchesterze City, czyli nawet ośmiu milionów euro za sezon gry.