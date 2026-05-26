Messi doznał urazu przed mundialem. Inter Miami wydał komunikat

Lionel Messi nie dokończył ostatniego meczu Interu Miami i natychmiast pojawiły się pytania o jego stan zdrowia. Klub przekazał już wyniki badań Argentyńczyka, a kibice mogą odetchnąć z ulgą przed zbliżającym się mundialem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Inter Miami przekazał diagnozę ws. Messiego

Lionel Messi opuścił boisko podczas spotkania Interu Miami z Philadelphia Union ze względu na uraz. Sytuacja wywołała spore obawy, szczególnie że wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

Po szczegółowych badaniach klub potwierdził, że Argentyńczyk zmaga się z przeciążeniem i zmęczeniem mięśnia dwugłowego lewego uda. Inter Miami poinformował również, że powrót zawodnika do treningów i gry będzie uzależniony od postępów rehabilitacji.

Choć klub nie podał konkretnej daty powrotu, pojawiły się uspokajające informacje dotyczące mundialu. Według Fabrizio Romano Lionel Messi ma być gotowy do gry dla reprezentacji Argentyny podczas turnieju, który rozpocznie się za około dwa tygodnie.

Kapitan Interu Miami pozostaje kluczową postacią drużyny. W obecnym sezonie wystąpił w 14 z 15 spotkań zespołu. Zdobył 12 bramek i zanotował osiem asyst. Argentyńczyk jest także aktualnym MVP Major League Soccer i wygrywał to wyróżnienie w dwóch poprzednich sezonach.

Inter Miami czeka dłuższa przerwa i kolejny ligowy mecz rozegra dopiero 22 lipca. Drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce w Konferencji Wschodniej i pozostaje jednym z głównych kandydatów do walki o najwyższe cele.