Man United i Chelsea chcą Urugwajczyka. W grze 60 mln euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Maximiliano Araujo na liście życzeń gigantów z Premier League

Manchester United ma za sobą znakomitą rundę wiosenną, dzięki której awansował do Ligi Mistrzów. Klub z Old Trafford zdołał odrobić straty z pierwszej części sezonu. W styczniu władze Czerwonych Diabłów zdecydowały się na powierzenie drużyny Michaelowi Carrickowi. Anglik niedawno podpisał kontrakt do 2028 roku.

Z kolei Chelsea po rozczarowującej kampanii nie zdołała zakwalifikować się nawet do europejskich pucharów. Słabe wyniki doprowadziły do zmian na ławce trenerskiej, a stery w klubie przejął Xabi Alonso. Giganci z Anglii zaczynają intensywnie działać na rynku transferowym.

Jak informuje „CaughtOffside”, Maximiliano Araujo wyrasta na jedno z ciekawszych nazwisk do obserwacji w letnim oknie transferowym. 26-letni lewy obrońca Sportingu Lizbona przyciąga coraz większe zainteresowanie klubów z Premier League.

Urugwajczyk znalazł się na radarze zarówno Manchesteru United, jak i Chelsea, które monitorują jego sytuację od dłuższego czasu. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku i zawiera klauzulę odstępnego wynoszącą około 80 milionów euro. Według części doniesień Sporting rozważa oferty w okolicach 50-60 milionów euro.

Araujo dołączył do Sportingu w 2024 roku i bardzo szybko stał się ważną postacią zespołu. Łącznie na Estadio Jose Alvalade rozegrał 93 spotkania, w których zdobył 11 bramek i zanotował 14 asyst.