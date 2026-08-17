Liverpool pożegna pomocnika. Pojawił się konkretny kierunek

Stefan Bajcetić na wylocie z Liverpoolu
Liverpool przygotowuje się do inauguracji sezonu Premier League. W pierwszej kolejce The Reds zmierzą się z Newcastle United na St James’ Park. W klubowych gabinetach wciąż trwają jednak prace nad kadrą, a jednym z zawodników, którzy mogą tego lata opuścić Anfield, jest Stefan Bajcetić.
Fabrizio Romano poinformował, że Getafe rozpoczęło rozmowy z Liverpoolem dotyczące 21-letniego pomocnika. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ostateczna formuła transferu. W grę może wchodzić zarówno definitywne odejście zawodnika, jak i kolejne wypożyczenie.
Bajcetić od dłuższego czasu pozostaje na rozdrożu. Hiszpan uchodził za jeden z ciekawszych talentów Liverpoolu, ale jego rozwój w ostatnich sezonach został zahamowany przez problemy zdrowotne. W sezonie 2024/2025 pomocnik występował na wypożyczeniach w Las Palmas oraz Red Bull Salzburg.
Wydawało się, że po zmianie szkoleniowca Bajcetić może otrzymać kolejną szansę na Anfield. Andoni Iraola miał dokładnie przyjrzeć się sytuacji zawodnika podczas przygotowań do sezonu i dopiero później zdecydować o jego przyszłości. Wcześniej pomocnika monitorowały m.in. Sevilla, Rayo Vallecano oraz Elche. Sam zawodnik jest zainteresowany powrotem do Hiszpanii.
Bajcetić ma ważną umowę z The Reds do czerwca 2027 roku. Dla 21-latka transfer do Getafe może być szansą na odbudowanie kariery. Bajcetić rozegrał w pierwszej drużynie Liverpoolu zaledwie 22 spotkania. Na swoim koncie ma również jedną bramkę.