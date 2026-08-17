Liverpool pożegna pomocnika. Pojawił się konkretny kierunek

Liverpool nie wiąże przyszłości ze Stefanem Bajceticiem. Fabrizio Romano poinformował, że Getafe rozpoczęło rozmowy z The Reds w sprawie transferu hiszpańskiego pomocnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Stefan Bajcetić na wylocie z Liverpoolu

Liverpool przygotowuje się do inauguracji sezonu Premier League. W pierwszej kolejce The Reds zmierzą się z Newcastle United na St James’ Park. W klubowych gabinetach wciąż trwają jednak prace nad kadrą, a jednym z zawodników, którzy mogą tego lata opuścić Anfield, jest Stefan Bajcetić.

Fabrizio Romano poinformował, że Getafe rozpoczęło rozmowy z Liverpoolem dotyczące 21-letniego pomocnika. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ostateczna formuła transferu. W grę może wchodzić zarówno definitywne odejście zawodnika, jak i kolejne wypożyczenie.

Bajcetić od dłuższego czasu pozostaje na rozdrożu. Hiszpan uchodził za jeden z ciekawszych talentów Liverpoolu, ale jego rozwój w ostatnich sezonach został zahamowany przez problemy zdrowotne. W sezonie 2024/2025 pomocnik występował na wypożyczeniach w Las Palmas oraz Red Bull Salzburg.

🚨🔵⚪️ Getafe have opened talks to sign Stefan Bajcetić from Liverpool. Formula being discussed. pic.twitter.com/4GQToXXK7e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Wydawało się, że po zmianie szkoleniowca Bajcetić może otrzymać kolejną szansę na Anfield. Andoni Iraola miał dokładnie przyjrzeć się sytuacji zawodnika podczas przygotowań do sezonu i dopiero później zdecydować o jego przyszłości. Wcześniej pomocnika monitorowały m.in. Sevilla, Rayo Vallecano oraz Elche. Sam zawodnik jest zainteresowany powrotem do Hiszpanii.

Bajcetić ma ważną umowę z The Reds do czerwca 2027 roku. Dla 21-latka transfer do Getafe może być szansą na odbudowanie kariery. Bajcetić rozegrał w pierwszej drużynie Liverpoolu zaledwie 22 spotkania. Na swoim koncie ma również jedną bramkę.