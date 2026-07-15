Kolejny Polak w Portugalii. W CV dwa polskie kluby

22:24, 15. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Vitória Sport Clube

Liga portugalska powitała kolejnego Polaka. To Oliwier Zych, który przeniósł się na Półwysep Iberyjski na zasadzie rocznego wypożyczenia. Przeprowadzka golkipera została oficjalnie potwierdzona.

Oliwier Zych
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl/ Alamy Na zdjęciu: Oliwier Zych

Portugalia z coraz większą polską kolonią

Oliwier Zych po raz kolejny zmienia klub na zasadzie wypożyczenia. Młodzieżowy reprezentant Polski tym razem przenosi się do Portugalii. Aston Villa ciągle pokłada nadzieje w 22-latku, dlatego chce mu zapewnić regularną grę i wyklucza definitywne rozstanie.

W sezonie 2026/27 były zawodnik takich ekip jak Puszcza Niepołomice i Raków Częstochowa będzie występował w Liga Portugal. Zych przez rok będzie bronił dostępu do bramki 9. drużyny poprzednich rozgrywek. Pozyskanie Polaka potwierdziła Vitória SC, klub z Guimarães.

– Oliwier Zych, 22-letni bramkarz, jest nowym nabytkiem drużyny Conquistadores na sezon 2026/2027, wypożyczonym z Aston Villa FC. Pochodzący z Polski młody zawodnik dołącza do drużyny Tiago Margarido i od razu włącza się do przygotowań przedsezonowych – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W poprzednim sezonie bramkarz zanotował 29 występów, w których dziewięciokrotnie zachował czyste konto i 34 razy sięgał do siatki. Na zmagania w Ekstraklasie przypadło 19 meczów, na Ligę Konferencji sześć, a na Puchar Polski cztery.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości