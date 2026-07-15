Kolejny Polak w Portugalii. W CV dwa polskie kluby

Portugalia z coraz większą polską kolonią
Oliwier Zych po raz kolejny zmienia klub na zasadzie wypożyczenia. Młodzieżowy reprezentant Polski tym razem przenosi się do Portugalii. Aston Villa ciągle pokłada nadzieje w 22-latku, dlatego chce mu zapewnić regularną grę i wyklucza definitywne rozstanie.
W sezonie 2026/27 były zawodnik takich ekip jak Puszcza Niepołomice i Raków Częstochowa będzie występował w Liga Portugal. Zych przez rok będzie bronił dostępu do bramki 9. drużyny poprzednich rozgrywek. Pozyskanie Polaka potwierdziła Vitória SC, klub z Guimarães.
– Oliwier Zych, 22-letni bramkarz, jest nowym nabytkiem drużyny Conquistadores na sezon 2026/2027, wypożyczonym z Aston Villa FC. Pochodzący z Polski młody zawodnik dołącza do drużyny Tiago Margarido i od razu włącza się do przygotowań przedsezonowych – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.
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W poprzednim sezonie bramkarz zanotował 29 występów, w których dziewięciokrotnie zachował czyste konto i 34 razy sięgał do siatki. Na zmagania w Ekstraklasie przypadło 19 meczów, na Ligę Konferencji sześć, a na Puchar Polski cztery.