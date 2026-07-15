Hiszpania – Argentyna w finale MŚ 2026. To miało przesądzić o losie Marciniaka

Finał MŚ 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną nie jest korzystnym rezultatem dla Szymona Marciniaka. Według informacji przekazanych przez "beinsports", faworytem do sędziowania tego meczu jest Wilton Sampaio z Brazylii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Finał mundialu jednak nie dla Marciniaka?!

Na Mistrzostwach Świata 2026 do rozegrania pozostały już tylko dwa mecze. W wielkim finale reprezentacja Hiszpanii zmierzy się z Argentyną, która w dramatycznych okolicznościach pokonała drużynę Anglii. To właśnie Synowie Albionu z kolei zagrają w meczu o 3. miejsce. Jest to jednak starcie, które nikogo specjalnie nie cieszy, szczególnie, gdy było się tak blisko wygrania półfinału.

Niemniej okazuje się, że taki układ par w finale i w meczu o brązowy medal może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Szymona Marciniaka na tym turnieju. Jeszcze przed meczem Anglia – Argentyna serwis „beinsports” poinformował, że jest dwóch faworytów do prowadzenia meczu o złoto. Różnią się oni jednak względem tego, kto zagra w finale.

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I tak Marciniak miałby największe szanse na prowadzenie decydującego starcia, gdyby zmierzyła się w nim reprezentacja Hiszpanii oraz Anglii. Jest jednak inaczej, i zdaniem dziennikarzy wspominanego źródła obecnie faworytem do sędziowania finału jest Brazylijczyk, Wilton Sampaio. Jak napisano, „jego międzynarodowe doświadczenie i znajomość futbolu południowoamerykańskiego czynią go solidnym kandydatem do starcia z Albicelestes na scenie”.

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