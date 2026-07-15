Giganci ruszyli po gwiazdę Romy. Klub oczekuje fortuny

Manu Kone może zostać bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów podczas letniego mercato. Roma jest gotowa sprzedać francuskiego pomocnika, ale tylko za odpowiednio wysoką kwotę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini - trener Romy

Manchester United prowadzi w wyścigu

AS Roma pracuje nad transferem 25-latka i liczy na wpływy wynoszące co najmniej 60 milionów euro. Jeszcze przed mundialem oczekiwania finansowe były niższe, jednak udane występy reprezentanta Francji sprawiły, że jego wartość wyraźnie wzrosła.

Najbardziej zdeterminowany do pozyskania Kone ma być Manchester United. Angielskie media sugerowały nawet, że strony są blisko porozumienia, jednak włoskie źródła podkreślają, że do finalizacji transakcji jest jeszcze daleko. Czerwone Diabły pozostają jednak klubem, który wykonał najwięcej konkretnych kroków.

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Na liście zainteresowanych nie brakuje również innych europejskich potęg. Sytuację pomocnika monitorują Liverpool, Arsenal i Chelsea, a zapytanie do Romy skierowało także Atletico Madryt. Rywalizacja o podpis Francuza może jeszcze bardziej podbić jego cenę.

Roma nie zamierza schodzić z oczekiwań finansowych. Kone trafił do włoskiego klubu latem 2024 roku z Borussii Mönchengladbach za 18 milionów euro plus dwa miliony w bonusach, dlatego jego sprzedaż oznaczałaby ogromny zysk. Po zakończeniu udziału reprezentacji Francji na mundialu pomocnik ma skupić się na decyzji dotyczącej swojej klubowej przyszłości.

Wcześniej pomocnika chciał kupić Inter Mediolan. Nerazzurri nie byli jednak w stanie spełnić oczekiwań finansowych Giallorossich.