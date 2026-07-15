Cracovia wypożyczy byłego piłkarza Lecha Poznań! Powrót do Polski

Filip Marchwiński po pobycie we Włoszech wróci do Polski w poszukiwaniu formy po kontuzji. Jego nowym klubem w ramach wypożyczenia zostanie Cracovia. Informacje w tej sprawie przekazał FootballScout.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Marchwiński wraca do Polski

Cracovia ma przed sobą kolejny wymagający sezon. Wszystko wskazuje na to, że Pasy będą musiały raczej spoglądać na to, co dzieje się za nimi w tabeli, niż na to, co w jej górze. Trudno bowiem znaleźć zespół w PKO Ekstraklasie, który do tej pory był tak pasywny na rynku transferowym, a przecież potrzeby kadrowe są duże. To ma się zmienić w najbliższych dniach, pytanie jednak, czy nie za późno, gdyż do startu ligi pozostało kilkanaście dni.

Według informacji, które przekazał FootballScout, do Cracovii wypożyczony zostanie Filip Marchwiński. Były ofensywny pomocnik Lecha Poznań wraca do gry po bardzo długiej i poważniej kontuzji, a to oznacza, że będzie szukał odbudowy w Polsce. Z pewnością gdyby dwukrotny reprezentant Polski był w odpowiedniej dyspozycji, to można byłoby mówić o hitowym ruchu, tak jednak trudno przesądzać o jego aktualnej dyspozycji.

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Filip Marchwiński w minionym sezonie pozostał bez minut na placu gry. W kampanii 2024/25 z kolei wystąpił tylko trzy krotnie, łącznie notując 106 minut. Ostatni sezon, w którym 24-latek zaliczył poważny wymiar czasowy, to kampania 2023/24 jeszcze w barwach Lecha Poznań. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ma on 125 występów, 19 bramek i 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza Lecce na 1,5 miliona euro.

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