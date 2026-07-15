Juventus blisko pozbycia się niewypału transferowego

Joao Mario może wkrótce opuścić Juventus i przenieść się do Fiorentiny. Rozmowy między klubami trwają, a ewentualna transakcja mogłaby przynieść korzyści obu stronom, donosi Calciomercato.

Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Joao Mario może zostać zawodnikiem Fiorentiny

Przedstawiciele Juventusu i Fiorentiny pozostają w stałym kontakcie, pracując nad transferem portugalskiego prawego obrońcy. Piłkarz wrócił do Turynu po wypożyczeniu do Bolonii i szuka klubu, w którym będzie miał większe szanse na regularne występy. We Florencji miałby rywalizować o miejsce w składzie z Alexem Jimenezem.

Fiorentina wprawdzie sprowadziła już byłego zawodnika Milanu, ale nie zamierza kończyć wzmacniania prawej strony defensywy. Klub analizuje możliwość pozyskania kolejnego zawodnika, który zwiększy konkurencję w zespole.

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Dla Juventusu sprzedaż Joao Mario miałaby również znaczenie finansowe. Władze klubu chcą zmniejszyć liczbę zawodników w kadrze i ograniczyć wydatki na pensje, aby zyskać większe możliwości podczas letniego okna transferowego. Jeśli Portugalczyk miałby zostać sprzedany definitywnie, Turyńczycy oczekiwaliby kwoty wynoszącej co najmniej od 10 do 15 milionów euro.

Transfer Joao Mario mógłby jednocześnie przyspieszyć odejście Dodo z Fiorentiny. Brazylijczyk już wcześniej zakomunikował, że chce zmienić klub, a jego nazwisko pojawiało się między innymi w kontekście Interu Mediolan. Mediolańczycy ponownie rozglądają się za prawym wahadłowym po problemach z innymi transferami, dlatego sytuacja może nabrać tempa w najbliższych dniach.