Bayern znalazł następcę Olise. Prosto z PSG

Bayern Monachium musi liczyć się z tym, że w letnim okienku transferowym klub opuści Michael Olise. Santi Aouna przekonuje, że Bawarczycy już wytypowali następcę Francuza. To gwiazda PSG.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern wytypował następcę Olise

Michael Olise nie jest pewny swojej przyszłości. Reprezentant Francji oficjalnie nie potwierdził chęci zmiany klubowych barw, jednak Bayern Monachium odczuwa coraz większe naciski otoczenia 24-latka na transfer do Realu Madryt.

Bawarczycy liczą się z zaistnieniem takiego scenariusza i przygotowują się na funkcjonowanie bez kluczowego zawodnika. Die Roten wytypowali już następcę Olise. Santi Aouna ujawnia jego nazwisko – to Bradley Barcola, który obecnie występuje w Paris Saint-Germain.

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Rodak rozchwytanego gracza także wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Bayern musi się spieszyć. Jeżeli Michael Olise faktycznie przeprowadzi się do Madrytu, o czym – zdaniem wielu – marzy od dłuższego czasu, to mistrzowie Niemiec będą musieli uzupełnić kadrę wartościowym piłkarzem. Barcola jest obserwowany m.in. przez giganta z Premier League.