Bayern znalazł następcę Olise. Prosto z PSG

Bayern wytypował następcę Olise
Michael Olise nie jest pewny swojej przyszłości. Reprezentant Francji oficjalnie nie potwierdził chęci zmiany klubowych barw, jednak Bayern Monachium odczuwa coraz większe naciski otoczenia 24-latka na transfer do Realu Madryt.
Bawarczycy liczą się z zaistnieniem takiego scenariusza i przygotowują się na funkcjonowanie bez kluczowego zawodnika. Die Roten wytypowali już następcę Olise. Santi Aouna ujawnia jego nazwisko – to Bradley Barcola, który obecnie występuje w Paris Saint-Germain.
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Rodak rozchwytanego gracza także wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Bayern musi się spieszyć. Jeżeli Michael Olise faktycznie przeprowadzi się do Madrytu, o czym – zdaniem wielu – marzy od dłuższego czasu, to mistrzowie Niemiec będą musieli uzupełnić kadrę wartościowym piłkarzem. Barcola jest obserwowany m.in. przez giganta z Premier League.