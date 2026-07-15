Como wygrało walkę o wielki talent z Milanem. Oficjalnie

18:47, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Mattia Liberali obrał nowy kierunek w swojej karierze. Młodzieżowy reprezentant Włoch został oficjalnie piłkarzem Como, odrzucając możliwość powrotu do Milanu.

Cesc Fabregas - trener Como 1907
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LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas - trener Como 1907

Fabregas przekonał 19-latka do Como

Como aktywowało klauzulę wykupu wynoszącą sześć milionów euro i dopięło transfer jednego z najbardziej utalentowanych włoskich pomocników młodego pokolenia. Liberali podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku i rozpocznie nowy etap pod wodzą Cesca Fabregasa.

19-latek nie ukrywał zadowolenia z wyboru nowego klubu. Podkreślił, że od początku dostrzegał wspólną wizję rozwoju i po rozmowie z hiszpańskim szkoleniowcem utwierdził się w przekonaniu, że Como będzie dla niego idealnym miejscem do dalszych postępów. Przyznał również, że nie może doczekać się debiutu przed nowymi kibicami.

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Liberali jest wychowankiem Milanu, jednak przed rokiem odszedł z San Siro, nie widząc dla siebie szans na regularne występy w pierwszym zespole. Dołączył wówczas do Catanzaro, a Rossoneri zachowali prawo do połowy kwoty z kolejnego transferu. Włoskie media informowały, że Mediolańczycy próbowali sprowadzić go z powrotem, lecz zawodnik wybrał projekt Como.

Nowego piłkarza pochwalił także Fabregas. – Mattia to kreatywny zawodnik z bardzo dobrą techniką i pewnością w grze z piłką. Potrafi funkcjonować w małych przestrzeniach, kreować okazje i być groźny w ofensywie. Wierzymy, że jego atuty idealnie pasują do naszego stylu gry i chcemy pomóc mu w dalszym rozwoju – powiedział trener Como. W minionym sezonie Liberali zanotował cztery gole i cztery asysty w 30 występach na boiskach Serie B.

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