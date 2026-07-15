Arsenal chce brazylijską gwiazdę. 100 milionów albo nic

Arsenal w trwającym okienku chce wzmocnić linię pomocy. Kanonierzy liczą na pozyskanie reprezentanta Brazylii i już poznali warunki Newcastle, które ujawnia portal talkSPORT.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal rusza po reprezentanta Brazylii

Mistrzowie Anglii nie są nadzwyczajnie aktywni na rynku transferowym. Do tej pory Arsenal pozyskał tylko Illana Mesliera i wykupił Piero Hincapie. Kanonierzy mają w planach zwiększyć rywalizację w drugiej linii i już wytypowali wymarzone wzmocnienie, jednak droga do finalizacji tego ruchu jest naprawdę długa.

Bruno Guimares to zawodnik, którego chce sprowadzić Arsenal. 28-latek jest wyceniany na 70 milionów, ale kwota, jaką należy wyłożyć za jego kartę, jest zdecydowanie wyższa. Newcastle żąda około 100 milionów. Jednak nie euro, a funtów. To oznacza, że Kanonierzy będą musieli zapłacić Srokom więcej niż 115 mln euro.

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Klub z St. James’ Park opuścili już Anthony Gordon i Sandro Tonali. Portal talkSPORT sugeruje, że Newcastle niezbyt przychylnie patrzy na utratę kolejnej gwiazdy i stawia niemal zaporowe warunki. Czy The Gunners są gotowi je spełnić?