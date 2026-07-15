Kiedy finał mundialu 2026? Data, stadion i godzina

Finał Mistrzostw Świata 2026 zaplanowano na niedzielę, 19 lipca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Na stadionie w New Jersey zmierzą się reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny.

SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Czas na finał Mistrzostw Świata 2026?!

Na Mistrzostwach Świata 2026 pozostały nam do rozegrania tylko dwa mecze. Mowa o starciu o 3. miejsce oraz wielkim finale mundialu. To ostatnie starcie elektryzuje kibiców na całym świecie i nie może dziwić, że ostatnie dostępne bilety kosztują krocie. Większość fanów śledzić będzie to spotkanie jednak sprzed ekranów telewizorów. Już wiemy, że zmierzą się w nim reprezentacje Hiszpanii oraz Argentyny.

To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco i trudno oprzeć się wrażeniu, że czeka nas piłkarska uczta na najwyższym światowym poziomie. Wszyscy będą chcieli więc obejrzeć finał XXIII Mistrzostw Świata. Kiedy i o której rozpocznie się ten mecz?

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Kiedy i o której finał mundialu?

Finałowe starcie pomiędzy Hiszpanią a reprezentacją Argentyny będzie można obejrzeć w niedzielę 19 lipca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. To bardzo dobre informacje dla kibiców, gdyż w Europie będziemy mieli tzw. prime time.

Spotkanie o złoty medal Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey. Obiekt ten oddalony jest o kilkanaście kilometrów od Manhattanu. Jego pojemność to ponad 82 tysiące miejsc.

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