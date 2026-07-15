Gwiazdor już w Barcelonie. Transfer na ostatniej prostej

19:28, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Karim Adeyemi jest o krok od zostania piłkarzem Barcelony. Niemiecki skrzydłowy przyleciał już do stolicy Katalonii, gdzie w najbliższych godzinach ma sfinalizować transfer z Borussii Dortmund, donosi "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
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fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Adeyemi wkrótce podpisze kontrakt z Barcelona

24-letni reprezentant Niemiec wylądował w środę po południu na lotnisku El Prat. Piłkarz przyleciał prywatnym samolotem w towarzystwie rodziny i znajomych. Na miejscu czekała na niego zorganizowana przez FC Barcelonę obsługa oraz ochrona. Sam zawodnik krótko przywitał się z dziennikarzami i nie ukrywał radości z przeprowadzki do klubu, któremu kibicował od dzieciństwa.

Według hiszpańskich mediów w czwartek Adeyemi przejdzie obowiązkowe badania medyczne, a następnie podpisze kontrakt. Barcelona uzgodniła z Borussią Dortmund transfer wart 22 miliony euro. Umowa przewiduje również bonusy sięgające siedmiu milionów euro oraz zapis gwarantujący niemieckiemu klubowi 30 procent zysku z ewentualnej przyszłej sprzedaży zawodnika.

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Po dopełnieniu formalności skrzydłowy zwiąże się z Barceloną pięcioletnim kontraktem obowiązującym do połowy 2031 roku. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, już w piątek weźmie udział w pierwszym treningu pod wodzą Hansiego Flicka, który doskonale zna go z reprezentacji Niemiec i liczy, że jego szybkość oraz wszechstronność wzmocnią ofensywę zespołu.

Choć transfer ma zostać oficjalnie potwierdzony w czwartek, prezentacja piłkarza odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu. Prezydent Joan Laporta i dyrektor sportowy Deco przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych na finale mistrzostw świata, dlatego uroczyste powitanie nowego zawodnika zaplanowano po ich powrocie do Barcelony.

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