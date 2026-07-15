Gwiazdor naciska na transfer. Juventus wciąż wierzy w przełom

17:43, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Emiliano Martinez nie zamierza rezygnować z planów dotyczących zmiany klubu. Bramkarz Aston Villi chce dołączyć do Juventusu, choć angielski zespół oficjalnie wyklucza jego sprzedaż.

Luciano Spalletti
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Martinez chce odejść z Aston Villi

Według informacji „La Gazzetta dello Sport” stanowisko Aston Villi nie spotkało się z aprobatą reprezentanta Argentyny. Klub przekonuje, że Martinez nie jest na sprzedaż, jednak sam zawodnik ma zupełnie inne plany i liczy na transfer do Turynu jeszcze tego lata.

Bramkarz miał już przekazać władzom klubu, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, że jest gotowy twardo walczyć o zgodę na odejście. To wyraźny sygnał, że 33-latek nie zamierza zmieniać swojej decyzji i chce kontynuować karierę w barwach Juventusu.

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Problemem pozostają oczekiwania finansowe obu klubów. Pierwsza oferta Juventusu, opiewająca na 6,5 miliona euro, została odrzucona. Aston Villa nadal wycenia swojego golkipera na około 12 milionów euro i nie zamierza schodzić z tej kwoty. Mimo publicznych deklaracji angielskiego klubu rozmowy nie są definitywnie zakończone, a o powodzeniu całej operacji mogą przesądzić naciski samego piłkarza.

W Turynie zachowują jednak ostrożność. Juventus nadal monitoruje sytuację Martineza, ale jednocześnie pracuje nad alternatywnym rozwiązaniem. Coraz intensywniejsze są kontakty w sprawie Guglielmo Vicario, który został wskazany jako główny kandydat do wzmocnienia bramki, jeśli negocjacje z Aston Villą ostatecznie zakończą się niepowodzeniem.

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