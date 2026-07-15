Anglia - Argentyna to drugi pojedynek w fazie półfinałów Mistrzostw Świata 2026. W rywalizacji na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie padły trzy bramki.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Anglia - Argentyna

Anglia – Argentyna: wszystko zmieniło się w 85. minucie

Nikt nie zamierzał ryzykować – wskazanie faworyta starcia Anglia – Argentyna nie należało do najłatwiejszych zadań. W premierowej odsłonie tego meczu żadna z drużyn nie zdołała przechyli szali na swoją korzyść. Sędzia Ismail Elfath wielokrotnie przerywał grę, ale pokazał tylko dwie kartki. Ukarani zostali Elliot Anderson i Lisandro Martinez. Kibice zgromadzeni na trybunach Mercedes-Benz Stadium w Atlancie nie obejrzeli goli.

Dziesięć minut po zmianie stron piłka po raz pierwszy znalazła do siatki. Morgan Rogers otrzymał podanie na skrzydło od Declana Rice’a i znakomicie dorzucił przed bramkę, natomiast Anthony Gordon strzałem bez przyjęcia pokonał Emiliano Martineza.

Anthony Gordon jak rasowy lis pola karnego!



Anglia obejmuje prowadzenie w półfinale mistrzostw świata! 🔥



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Niecały kwadrans później Argentyna miała szansę na wyrównanie, jednak kapitalną paradą na linii po uderzeniu głową w wykonaniu Nico Gonzaleza popisał się Jordan Pickford. A po sześciu minutach Alexis Mac Allister główkował w słupek po precyzyjnym dośrodkowaniu Rodrigo De Paula.

W 85. minucie Albicelestes wrócili do gry. Pickford poraził sobie z pierwszą próbą Enzo Fernandeza, ale po chwili pomocnik Chelsea znowu przymierzył z dystansu i tym razem nie dał żadnych szans golkiperowi Evertonu.

Podopieczni Lionela Scaloniego nie zamierzali na tym poprzestać i w doliczonym czasie gry objęli prowadzenie. Leo Messi znakomice dograł z prawej strony, a Lautaro Martinez zaskoczył Pickforda główką z najbliższej odległości.

Argentyna utrzymała korzystny wynik i zagra w wielkim finale MŚ 2026. Mecz, w którym Albicelestes zmierzą się z Hiszpanią, odbędzie się w niedzielę 19 lipca.

Anglia – Argentyna 1:2 (0:0)

Gordon 55′ – Fernandez 85′, Martinez 90+2′