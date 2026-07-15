Juventus chce pozbyć się Opendy. Do gry wkroczył nowy klub

19:40, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Lois Openda jest coraz bliżej odejścia z Juventusu. Po nieudanym sezonie napastnik wzbudza zainteresowanie kilku klubów, a do walki o jego transfer dołączył kolejny chętny.

Lois Openda
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lois Openda

Openda ma coraz więcej opcji

Juventus nie wiąże przyszłości z reprezentantem Belgii, który trafił do Turynu przed rokiem z RB Lipsk. Bianconeri sprowadzili go na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, a łączny koszt transakcji wyniósł 46 milionów euro. Openda nie zdołał jednak spełnić pokładanych w nim oczekiwań.

Napastnik nie przekonał do siebie Luciano Spallettiego i pod koniec sezonu praktycznie zniknął z planów szkoleniowca. W ostatnich jedenastu kolejkach ligowych pojawił się na boisku tylko raz, notując krótki występ z ławki rezerwowych. Łącznie rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwa gole i tylko dziewięć razy rozpoczynał spotkania w wyjściowym składzie.

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W ostatnich tygodniach zainteresowanie piłkarzem wykazywały RC Lens oraz Coventry City. Teraz, jak informuje Footmercato, do rywalizacji włączył się także Olympique Lyon. Francuski klub ma przewagę nad Lens, ponieważ jest gotowy przejąć pełne wynagrodzenie zawodnika.

W Turynie zdają sobie sprawę, że definitywna sprzedaż może być obecnie trudna do przeprowadzenia. Dlatego najbardziej realnym rozwiązaniem wydaje się wypożyczenie z opcją wykupu. Władze Juventusu liczą, że regularna gra pozwoli Opendzie odbudować formę i zwiększyć swoją wartość przed kolejnym oknem transferowym.

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