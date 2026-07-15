Kiedy mecz o 3. miejsce mistrzostw świata? Data, stadion i godzina

Przed meczem o złoty medal MŚ 2026, odbędzie się starcie o brązowy krążek. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na sobotę 18 lipca w Miami. Początek rywalizacji wypada jednak niekorzystnie dla fanów w Polsce.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Mecz o 3. miejsce, czyli starcie przegranych

XXIII finały piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 dobiegają do końca. Przed nami jeszcze tylko dwa ostatnie mecze, podczas których poznamy ostateczne rozstrzygnięcia. Z jednej strony bowiem na kibiców w niedzielny wieczór czeka starcie o złoty medal i ostateczny triumf, ale z drugiej dzień wcześniej odbędzie się mecz, który wielu nazywa spotkaniem pocieszenia.

Mecz o 3. miejsce to jednak rywalizacja dwóch zasłużonych ekip. W tym roku zmierzą się w nim reprezentacje Francji oraz Anglii. Nikt nie ma wątpliwości, że niezwykle trudno wskazać faworyta. Kibice, którzy będą chcieli się jednak przekonać o przebiegu tego starcia, będą musieli nieco poczekać w sobotni wieczór.

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Kiedy i gdzie mecz o 3. miejsce Mistrzostw Świata 2026?

Spotkanie o 3. miejsce na tegorocznym mundialu zaplanowano na sobotę, 18 lipca na godzinę 23:00 czasu polskiego. Zmierzy się w nim reprezentacja Francji oraz Anglii. To wówczas wybrzmi pierwszy gwizdek arbitra na Miami Stadium, który na co dzień nosi nazwę Hard Rock Stadium. Obiekt ten pomieścić może ponad 64 tysiące widzów.

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