Gordon przełamał impas! Anglia o krok od finału mundialu [WIDEO]

Anglia dopięła swego po zmianie stron i objęła prowadzenie w półfinale mistrzostw świata z Argentyną. W 55. minucie wynik spotkania otworzył Anthony Gordon, wykorzystując pierwszy poważny błąd rywali.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anglia znalazła sposób na Argentynę

Pierwsza połowa nie zachwyciła poziomem. Na murawie dominowała twarda walka, a gra była często przerywana faulami. Obie reprezentacje miały problemy z budowaniem składnych akcji, przez co kibice oglądali niewiele sytuacji podbramkowych. Największe gwiazdy, Lionel Messi i Harry Kane, pozostawały niemal całkowicie wyłączone z gry.

Spotkanie było niezwykle fizyczne. Sędzia Ismail Elfath długo pozwalał zawodnikom na ostrą grę, mimo licznych przewinień odkładając decyzje o pokazaniu żółtych kartek. To wywoływało spore emocje przy ławce rezerwowych Anglii, gdzie Thomas Tuchel kilkukrotnie żywiołowo reagował na decyzje arbitra.

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Po przerwie Anglicy szybko przejęli inicjatywę i wreszcie znaleźli drogę do siatki. W 55. minucie Anthony Gordon wyprzedził rywala w polu karnym i skutecznym uderzeniem z bliskiej odległości pokonał Emiliano Martineza, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. Asystę w tej akcji zanotował Morgan Rogers.

Anthony Gordon jak rasowy lis pola karnego!



Anglia obejmuje prowadzenie w półfinale mistrzostw świata! 🔥



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Jeśli obecny wynik się utrzyma, Anglia awansuje do finału mistrzostw świata, gdzie czeka już reprezentacja Hiszpanii. Argentynie pozostanie natomiast walka z Francją o trzecie miejsce.