Gordon przełamał impas! Anglia o krok od finału mundialu [WIDEO]

22:24, 15. lipca 2026 22:55, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Anglia dopięła swego po zmianie stron i objęła prowadzenie w półfinale mistrzostw świata z Argentyną. W 55. minucie wynik spotkania otworzył Anthony Gordon, wykorzystując pierwszy poważny błąd rywali.

Anthony Gordon
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Anglia znalazła sposób na Argentynę

Pierwsza połowa nie zachwyciła poziomem. Na murawie dominowała twarda walka, a gra była często przerywana faulami. Obie reprezentacje miały problemy z budowaniem składnych akcji, przez co kibice oglądali niewiele sytuacji podbramkowych. Największe gwiazdy, Lionel Messi i Harry Kane, pozostawały niemal całkowicie wyłączone z gry.

Spotkanie było niezwykle fizyczne. Sędzia Ismail Elfath długo pozwalał zawodnikom na ostrą grę, mimo licznych przewinień odkładając decyzje o pokazaniu żółtych kartek. To wywoływało spore emocje przy ławce rezerwowych Anglii, gdzie Thomas Tuchel kilkukrotnie żywiołowo reagował na decyzje arbitra.

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Po przerwie Anglicy szybko przejęli inicjatywę i wreszcie znaleźli drogę do siatki. W 55. minucie Anthony Gordon wyprzedził rywala w polu karnym i skutecznym uderzeniem z bliskiej odległości pokonał Emiliano Martineza, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. Asystę w tej akcji zanotował Morgan Rogers.

Jeśli obecny wynik się utrzyma, Anglia awansuje do finału mistrzostw świata, gdzie czeka już reprezentacja Hiszpanii. Argentynie pozostanie natomiast walka z Francją o trzecie miejsce.

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