Mistrzostwa Świata 2026 są o krok od ostatecznych rozstrzygnięć. Jak po fazie półfinałów prezentuje się klasyfikacja strzelców mundialu?

AP Photo/ Erik S. Lesser/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi i Harry Kane

Mistrzostwa Świata 2026: to najlepsi strzelcy po półfinałach

Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do finału. Przed nami jeszcze tylko kilka rywalizacji i dwa spotkania. Właśnie dobiegła faza półfinałów. We wtorek i środę odbyły się mecze tego etapu zmagań – Hiszpanią pokonała Francję, natomiast Argentyna wygrała z Anglią.

Jak aktualnie prezentuje się klasyfikacja najlepszych strzelców MŚ 2026? Kylian Mbappe i Lionel Messi maja na koncie po osiem goli. Reprezentant Francji zaliczył trzy asysty i jest drugi, natomiast Argentyńczyk ma w dorobku cztery takie zagrania i wyprzedza gwiazdora Trójkolorowych, który już pożegnał się z mundialem. 39-latek celnie dogrywał przy obu bramkach w zmaganiach z ekipą Thomasa Tuchela.

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Na trzeciej lokacie plasuje się Erling Haaland. Norweg zdobył siedem bramek i wyprzedza duet Jude Bellingham – Harry Kane. Anglicy, którzy w półfinale nie poprawili swoich liczb, mogą pochwalić się sześcioma trafieniami.

Awans o jedną lokatę zanotował Mikel Oyarzabal. Hiszpan wykorzystał rzut karny w rywalizacji z Francją i w ten sposób strzelił swojego piątego gola na MŚ 2026.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026: