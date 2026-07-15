Mistrzostwa Świata 2026: to najlepsi strzelcy po półfinałach
Mistrzostwa Świata 2026 wielkimi krokami zbliżają się do finału. Przed nami jeszcze tylko kilka rywalizacji i dwa spotkania. Właśnie dobiegła faza półfinałów. We wtorek i środę odbyły się mecze tego etapu zmagań – Hiszpanią pokonała Francję, natomiast Argentyna wygrała z Anglią.
Jak aktualnie prezentuje się klasyfikacja najlepszych strzelców MŚ 2026? Kylian Mbappe i Lionel Messi maja na koncie po osiem goli. Reprezentant Francji zaliczył trzy asysty i jest drugi, natomiast Argentyńczyk ma w dorobku cztery takie zagrania i wyprzedza gwiazdora Trójkolorowych, który już pożegnał się z mundialem. 39-latek celnie dogrywał przy obu bramkach w zmaganiach z ekipą Thomasa Tuchela.
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Na trzeciej lokacie plasuje się Erling Haaland. Norweg zdobył siedem bramek i wyprzedza duet Jude Bellingham – Harry Kane. Anglicy, którzy w półfinale nie poprawili swoich liczb, mogą pochwalić się sześcioma trafieniami.
Awans o jedną lokatę zanotował Mikel Oyarzabal. Hiszpan wykorzystał rzut karny w rywalizacji z Francją i w ten sposób strzelił swojego piątego gola na MŚ 2026.
Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026:
|Miejsce
|Zawodnik
|Liczba goli
|Liczba asyst
|1.
|Leo Messi
|8
|4
|2.
|Kylian Mbappe
|8
|3
|3.
|Erling Haaland
|7
|0
|4.
|Jude Bellingham
|6
|1
|4.
|Harry Kane
|6
|1
|6.
|Ousmane Dembele
|5
|2
|7.
|Mikel Oyarzabal
|5
|1
|8.
|Julian Quinones
|4
|1
|8.
|Ismaila Sarr
|4
|1
|8.
|Vinicius Junior
|4
|1