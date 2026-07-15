Fenerbahce zbroi się na mecz z Górnikiem. Chce gwiazdę Man Utd

20:10, 15. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Fenerbahce szykuje się do meczu z Górnikiem Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów i jednocześnie przeprowadza wielkie ruchy na rynku transferowym. Tym razem na celowniku Kanarków znalazł się Marcus Rashford z Manchesteru United.

Górnik Zabrze
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Rashford na celowniku Fenerbahce

Marcus Rashford wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Anglik wróci do Manchesteru United po zakończeniu mistrzostw świata, ponieważ Barcelona nie zdecydowała się skorzystać z opcji wykupu po jego wypożyczeniu, choć pozostawił po sobie dobre wrażenie, notując udane występy w La Liga i Lidze Mistrzów.

Jak informuje turecki „Fanatik”, sytuację piłkarza uważnie obserwuje Fenerbahce. Klub ze Stambułu, który niedawno pozyskał Masona Greenwooda, rozważa kolejny głośny transfer i chce przekonać Rashforda do przenosin do Turcji.

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Ewentualny ruch byłby sporym zaskoczeniem. Jeszcze niedawno Anglik należał do czołowych zawodników Manchesteru United, a jego forma w Barcelonie pokazała, że nadal potrafi rywalizować na najwyższym poziomie. Przenosiny do ligi tureckiej oznaczałyby jednak wyraźną zmianę otoczenia, choć Fenerbahce regularnie walczy o trofea i występy w europejskich pucharach.

Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie sam zawodnik. Manchester United również ma przed sobą ważny wybór dotyczący jego przyszłości. Część kibiców uważa, że Rashford zasłużył na kolejną szansę na Old Trafford, ale niewykluczone, że wszystkie strony uznają definitywne rozstanie za najlepsze rozwiązanie. Wszystko zależy od tego, czy Anglik będzie gotowy zaakceptować ofertę Fenerbahce lub poczeka na propozycje z innych lig.

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